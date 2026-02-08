Agencias

Tres muertos y once secuestrados, incluido un sacerdote católico, en un ataque en Nigeria

Guardar

Nairobi, 8 feb (EFE).- Tres personas murieron y once fueron secuestradas, incluido un sacerdote católico, como consecuencia de un ataque de individuos armados en el estado de Kaduna, en el centro-norte de Nigeria, informó el responsable de la archidiócesis local.

El ataque ocurrió este sábado a primera hora en la comunidad de Karku, en el área de gobierno local de Kauru, precisó la Archidiócesis Católica de Kafanchan en un comunicado que publican este domingo medios locales.

"Con profunda tristeza, anunciamos el secuestro de nuestro sacerdote, el reverendo padre Nathaniel Asuwaye, párroco de la Iglesia Católica de la Santísima Trinidad", señaló el canciller diocesano de la archidiócesis, Jacob Shanet.

"El padre Nathaniel fue secuestrado junto con otras diez personas en Karku. Al momento de redactar este informe, el incidente ha resultado en la muerte de tres personas (...), además de los secuestrados", añadió Shanet, que instó a los feligreses a orar para lograr "su pronta y segura liberación de las manos de estos malhechores".

En respuesta a este suceso, el presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) en el norte del país, reverendo Joseph Hayab, condenó el ataque y tildó de "lamentable que el secuestro de sacerdotes cristianos y otros ciudadanos continúe sin cesar".

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques frecuentes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades califican a veces de "terroristas".

El pasado viernes, la CAN confirmó que todos los feligreses secuestrados el pasado enero en ataques simultáneos de hombres armados contra tres iglesias en Kaduna han sido puestos en libertad, al cifrar en 183 el número de fieles liberados.

En noviembre pasado, 303 alumnos y doce profesores de la Escuela Católica de Primaria y Secundaria St. Mary's, en el estado de Níger (centro-oeste) fueron secuestrados por hombres armados, si bien algunos de ellos huyeron en los días posteriores y las autoridades lograron finalmente rescatarlos a todos.

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

BKT Tour-Euskadi Roadshow, el viaje itinerante de BKT y LaLiga, concluye con una alta participación

Cientos de seguidores acudieron a las actividades organizadas en varias ciudades del País Vasco, donde leyendas del fútbol y la presencia de un tractor personalizado marcaron jornadas de celebración, interacción y fuerte conexión entre comunidades locales y deporte

BKT Tour-Euskadi Roadshow, el viaje

Moreno espera que la visita de Sánchez a Andalucía sirva que "tome conciencia" y active "planes de ayuda"

El mandatario andaluz destacó la gravedad de los daños causados por el temporal, pidió al gobierno central una respuesta urgente y subrayó la necesidad de soluciones que permitan la reconstrucción de viviendas, infraestructura y sectores productivos afectados en la región

Moreno espera que la visita

Activado el aviso rojo por posible desbordamiento en puntos del Jarama, Alberche y Henares por el paso de 'Marta'

Activado el aviso rojo por

Tui y Salvaterra se suman a Ribadavia y A Peroxa como puntos en nivel rojo por la crecida de los ríos

Las lluvias recientes han elevado el caudal fluvial en varias zonas de Galicia, con cuatro áreas bajo advertencia máxima mientras la Confederación Hidrográfica Miño-Sil monitorea el descenso gradual del nivel de las aguas e intensifica el control preventivo

Tui y Salvaterra se suman

Casi la mitad de los hogares españoles tiene su vivienda en propiedad sin hipoteca

Casi la mitad de los