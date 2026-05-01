105-107. El Valencia cambia el guion, pero Hayes-Davis le impone otro cruel final

València, 30 abr (EFE).- Con la lección aprendida de su derrota del martes, el Valencia Basket llevó este jueves al Panathinaikos a su terreno en el segundo encuentro de los cuartos de la Euroliga, pero tampoco así pudo derrotar al poderoso equipo griego, que le contuvo con su físico, le puso contra las cuerdas con su calidad con un buen Juancho Hernangómez y le doblegó sobre la bocina de la prórroga con un canastón de Nigel Hayes-Davis (105-107).

La serie viaja ahora a Atenas con 0-2 en el marcador lo que deja al equipo 'taronja' sin margen de error y obligado a derrotar al equipo heleno en tres partidos seguidos, dos en Grecia y un quinto en el Roig Arena, para llegar a su primera Final a Cuatro.

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Arrancó el Valencia Basket dispuesto a que el guión del martes no se repitiera: si había que ganar o perder que fuera con una película diferente. Pedro Martínez agitó su quinteto inicial con tres cambios y a los pocos minutos echó mano de Sergio De Larrea, que no jugó el primer choque.

Desde el inicio el Valencia estuvo más duro en defensa y más atrevido en ataque. Se jugaba más rápido y con más puntos y tras abrir la lata de los triples Papi Badio y el dominicano Jean Montero los locales se quitaron un peso de encima.

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Pero el Panathinaikos no se dejó impresionar. La solidez, versatilidad y puntería de Cedi Osman y Nigel Hayes-Davis le permitió frenar el ímpetu inicial de los locales y con TJ Shorts al mando se hizo incluso con una pequeña renta (23-29, m.11).

Pese a todo, el Valencia estaba mucho más gusto en este escenario. Un par de acciones de Jaime Pradilla y un tres más uno de Montero tras dejar sentado a Marius Grigonis encendieron las gradas. Los triples, también de Sergio De Larrea y Matt Costello, le permitieron recuperar el paso y de premio a su agresividad se llevó la tercera falta de Kendrick Nunn (46-41, m.17).

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Apareció de nuevo Hayes-Davis para rescatar a los suyos y el Panathinaikos llegó con una mínima ventaja al descanso pero la puntuación de ambos era casi la misma que tenían el martes al acabar el tercer cuarto (48-49, m.20).

El paso por el vestuario permitió al Valencia recuperar fuerzas y con un Badio valiente y vertical en las penetraciones aguantó el enorme despliegue físico del equipo heleno. Pero cada acción era un reto para los locales que salían rebotados en ambos lados de la pista al percutir contra sus rivales.

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Pero un par de triples de interiores como Braxton Key y Nate Reuvers obligaron al conjunto heleno a abrir su defensa y por un momento el Valencia pudo incluso correr como no lo había hecho en toda la serie (69-62, m.29).

Cuando peor estaba el Panathinaikos dos triples de Hernangómez y otro de Nunn le dieron aire y el Panathinaikos llegó al último cuarto con una inesperada renta tras un parcial de 2-12 en apenas 90 segundos.

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El panorama no cambió en el arranque del cuarto cuarto pero Osman se unió al festival de triples de los suyos y la renta 'verde' rozó los diez puntos. Dos triples de De Larrea rescataron al Valencia pero el Nunn se había hecho con el control del juego.

Aún así, los locales se mantenían cerca y Taylor empató el encuentro a falta de dos minutos y tras una buena defensa anotó un triple que puso al Panathinaikos contra las cuerdas pero un triplazo de Osman sobre la bocina y a tablero volvió a igualar. Falló el Valencia, perdió el rebote y la bola fue para los griegos a 20 segundos pero Nunn falló y el choque se fue a la prórroga.

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El cansancio y los nervios pasaron factura a ambos equipos en el inicio del tiempo extra y el marcador estuvo dos minutos parado. Después, volvió el intercambio de canastas. Metió un triple Reuvers y contestó Hayes-Davis inmediatamente y por partida doble. Key anotó y de falta de seis segundos, el choque estaba empatado y la bola era griega.

Hayes-Davis, impresionante todo el partido, anotó otro canastón sobre la bocina, dio la victoria a los suyos y la celebración de unos y la rabia de otros propició algunas escenas de tensión con empujones y tumulto sobre el parqué.

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- Ficha técnica:

105 - Valencia Basket (23+25+23+24+10): Montero (21), Badio (15), Puerto (2), Costello (9), Sako (-) -cinco titular- De Larrea (18), Thompson (3), Moore (-), Taylor (12), Key (11), Pradilla (5) y Reuvers (9).

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107 - Panathinaikos (24+25+25+21+12): Nunn (19), Grant (9), Osman (16), Hayes-Davis (27), Lessort (7) -cinco titular- TJ Shorts (10), Grigonis (-), Hernangómez (9), Rogkavopoulos (8), Mitoglou (2) y Faried (-).

Árbitros: Radovic (CRO), Lottermoser (GER) y Hordov (CRO). Sin eliminados.

Incidencias: segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final entre el Valencia Basket y el Panathinaikos disputado en el Roig Arena de València ante 14.656 espectadores, cerca de 650 de los cuales eran del equipo griego.

Nacho Herrero