Muere una conductora tras chocar con una máquina quitanieves en la A1 a la altura de La Serna del Monte

Una mujer de 35 años ha muerto este sábado al colisionar su coche contra una máquina quitanieves en la A1 a su paso por La Serna del Monte, al norte de la Comunidad de Madrid, según ha informado SUMMA112.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 82 de la carretera nacional. Según el 112, al llegar al lugar los servicios de emergencia, los bomberos de la Comunidad de Madrid y el personal sanitario del SUMA sólo han podido confirmar el fallecimiento de la conductora.

De la investigación se encarga la Guardia Civil.

