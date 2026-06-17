Bernardo Silva, nuevo jugador del Real Madrid hasta 2028

El centrocampista portugués Bernardo Silva jugará en el Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, después de que el club blanco haya alcanzado un acuerdo con el exjugador del Manchester City, según anunció este miércoles en un comunicado en su web oficial.

"El Real Madrid CF y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028", informó la entidad de Concha Espina en la nota pública.

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Bernardo Silva, que debutará este miércoles contra la República Democrática del Congo con la selección portuguesa en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, es el segundo fichaje oficial del Real Madrid para el curso 2026-27 tras el del internacional español Marc Cucurella.

Silva, de 31 años, se formó en las categorías inferiores del Benfica antes de fichar por el Mónaco, con el que ganó la Liga francesa, y posteriormente por el City, en 2018. Con el club inglés logró 6 títulos en la Premier League, el Mundial de clubes y la Liga de Campeones, entre otros títulos. En la selección de Portugal ganó dos Ligas de Naciones de la UEFA.

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