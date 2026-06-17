Von der Leyen ve a Kenia como un "líder" y "socio fiable" para abordar desafíos globales

Évian (Francia)/Nairobi, 17 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, afirmó este miércoles que la Unión Europea (UE) ve a Kenia como un país "líder" y un "socio fiable" para abordar los desafíos globales, en el marco de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Évian (Francia).

"Europa ve a Kenia como un líder en el abordaje de los desafíos globales. Y, sobre todo, como un socio fiable. Hace dos años, nuestro Acuerdo de Asociación Económica entró en vigor. Nuestro comercio ya ha aumentado significativamente", publicó Von der Leyen en la red social X tras reunirse con el presidente keniano, William Ruto.

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Durante su encuentro celebrado en los márgenes de la cumbre, ambos líderes acordaron ir "más allá" de este acuerdo para impulsar la inversión en el país a través de la estrategia europea Global Gateway, que busca transformar los sectores digital, climático, de la energía, del transporte, la salud, la educación y la investigación.

Estas inversiones -añadió la jefa de la Comisión- tendrán el objetivo de crear empleos en Kenia y de apoyar su "ascenso en la cadena de valor", así como asistirles en lograr una mejor conectividad y una transición limpia y digital.

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Por su parte, Ruto dijo en sus redes sociales que mantuvo unas "productivas" conversaciones con Von der Leyen para construir una prosperidad "que sea inclusiva, verde y sostenible".

A través de tres áreas estratégicas, la UE y Kenia ampliarán el comercio a través del mencionado acuerdo para "abrir mercados, atraer inversión y crear empleos"; para posicionar a Kenia como un socio digital "confiable" para flujos de datos seguros; y para canalizar inversión en infraestructura, energía y la conectividad e impulsar así la transformación de este país africano, señaló el mandatario.

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"Esto es una asociación entre iguales, que no se mide por la ayuda, sino por lo que construimos, invertimos y logramos juntos. Fabricarlo en Kenia. Hacerlo limpio. Venderlo a África, Europa y el mundo", concluyó Ruto.

La reunión tuvo lugar en los márgenes del G7, donde Ruto, único líder africano invitado al foro, rechazó la visión histórica de África como una "carga" y reclamó una alianza basada en la "igualdad soberana", la inversión de beneficio mutuo y el fin de los costes de financiación abusivos para el continente.

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El G7 es un foro político y económico informal integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, aunque la Unión Europea viene a ser un miembro de facto al tener representación política permanente. EFE