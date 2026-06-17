Sabadell México cierra una oferta pública de certificados bursátiles bancarios por unos 200 millones de euros

Banco Sabadell México ha cerrado su primera emisión de certificados bursátiles bancarios en el mercado local por un importe de 4.000 millones de pesos mexicanos --alrededor de 200 millones de euros-- con una sobredemanda de 2,3 veces el objetivo, tal y como ha anunciado la entidad financiera este miércoles en un comunicado.

"Esta operación representa un hito estratégico para la institución al marcar su debut en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), evidenciando la confianza del público inversionista en la solidez de su modelo de negocio y en su plan de crecimiento en el país", ha precisado el banco.

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Respecto a los objetivos, el banco vallesano ha explicado que la emisión buscará fortalecer la estructura de fondeo de la entidad al incorporar una fuente adicional y diversificada de financiamiento.

En cuanto a los tiempos, la colocación se realizará en un plazo de 3 años, con tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo, y forma parte de la estrategia institucional orientada a "optimizar el perfil de fondeo y respaldar el crecimiento sostenido de la cartera de crédito empresarial", tal y como ha detallado la entidad.

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"El cierre exitoso del libro de nuestra primera emisión bursátil representa un paso relevante en la evolución de Banco Sabadell México y refleja la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en la fortaleza de nuestro modelo de negocio", ha destacado el director general de Banco Sabadell México, José Iragorri.

La emisión será realizada a través de la BMV, con la participación de Santander, HSBC y Actinver como intermediarios colocadores. Asimismo, los fondos captados mediante esta operación tienen como objetivo diversificar las fuentes de financiamiento del banco y apoyar el crecimiento de su cartera de crédito, fortaleciendo su capacidad para acompañar el desarrollo y crecimiento de las empresas en México.

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