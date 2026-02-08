Agencias

El partido gobernante de Tailandia se perfila como ganador de las elecciones de este domingo, según encuestas

El conservador Partido Bhumjaithai, que gobierna actualmente Tailandia, sería el más votado en las elecciones celebradas este domingo en el país asiático con un 37,17% de apoyo y entre 140 y 150 asientos en la Cámara de Representantes del Parlamento tailandés, formada por 500 escaños, con lo que estaría muy lejos de una mayoría suficiente para gobernar en solitario, según una encuesta publicada por la Administración del Instituto Nacional de Desarrollo (NIDA).

En segunda posición se sitúa el reformista Partido Popular del Pueblo (PPP) que obtendría un 19,27% por ciento de votos y entre 125 y 135 asientos, mientras que el Partido Pheu Thai, respaldado por la familia Shinawatra, obtendría un 18,03% de papeletas y entre 110 y 120 actas, siempre según la encuesta, publicada este domingo aunque elaborada a partir de 3.000 entrevistas realizadas entre el 31 de enero y el 6 de febero.

En cuanto al referéndum para elaborar una nueva constitución que sustituya a la 2017, elaborada bajo un gobierno militar, un 54,7 por ciento de la población estaría a favor; un 31,5 por ciento, en contra, y un 13,8 no tiene opinión formada al respecto, lo que significa que se podría poner en marcha el proceso constituyente tras superar el 51 por ciento necesario, según el estudio de NIDA.

Una segunda encuesta del Instituto Rey Prajadhipok basada en 2.000 entrevistas realizadas entre el 1 y el 5 e febrero da también al Partido Bhumjaithai como el más voado (21,4%), aunque seguido muy de cerca por el Partido Popular del Pueblo (PPP, 21%) y el Partido Pheu Thai en tercer lugar (16.2%).

El secretario general de la Comisión de Elecciones de Tailandi, Sawang Boonmee, ha anunciado que los resultados oficiales comenzarán a publicarse por la tarde y que "podremos ver resultados más claros en torno a las 10.00 u 11.00 horas de la noche", sobre las 16.00 y las 17.00 horas.

La legislación electoral prevé que los resultados oficiales y definitivos se publiquen en un plazo de 60 días desde la votación y la nueva Cámara tendrá su sesión inaugural 15 días después, con la elección del nuevo primer ministro entre sus primeras funciones.

Todo apunta a que las negociaciones para formar un gobierno de coalición comenzarán esta misma noche para lograr los 251 escaños necesarios para la investidura.

ATAQUE CON BOMBA

La jornada electoral se ha desarrollado con relativa calma, aunque las autoridades han informado de la detonación de una bomba casera al paso de una patrulla militar en el puente Wang Hin en el subdistrito de Bannang Sata, en la provincia de Yala (sur). Un militar ha resultado herido en la detonación y ataque con armas de fuego posterior.

Las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat --en el sur de Tailandia-- formaron parte de un sultanato musulmán malayo antes de que Tailandia se anexionara estos territorios en 1909.

Algunos grupos armados luchan por conformar un país independiente en la región del sur de Tailandia, país en el que la mayoría de la población es budista.

