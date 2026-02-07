Agencias

Besteiro ensalza la calidad de los productos gallegos y afirma que Mercosur "va a favorecer" a la economía

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado la calidad de los productos agroalimentarios gallegos, con una calidad que "los diferencia" y que permitirá "ganar proyección" dentro y fuera del territorio nacional.

"Vamos a ser más competitivos, vamos a vender más también fuera y, sobre todo, nos vamos a beneficiar de aquellos productos que recibimos de otros lugares del mundo, del Mercosur, que va a potenciar y favorecer también a nuestra economía", ha señalado este sábado durante su visita a la fiesta del Butelo de A Fonsagrada.

Allí, ha tomado como referencia este producto que "identifica a la comarca, que habla de su saber hacer y que representa la capacidad que tiene Galicia para producir con excelencia".

A renglón seguido, recordó que el pasado año se vendieron cerca de 20.000 kilos y se mostró convencido de que este año se superará esa cifra.

Besteiro ha apostado por seguir promocionando y difundiendo los productos agroalimentarios diferenciados y ha afirmado que Galicia cuenta con un nivel de calidad que la sitúa en una "posición muy sólida".

