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El departamento boliviano de Pando declara la emergencia por falta de combustible debido a los bloqueos

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La gobernadora del departamento boliviano de Pando, Gabriela de Paiva, ha declarado este sábado la emergencia en el territorio debido a la reducción crítica de las reservas de combustible provocada por la oleada de bloqueos y protestas que afecta al país desde hace semanas.

La autoridad de la región, situada al norte del país, ha advertido de que la situación es "especialmente preocupante" por la fuerte dependencia de sistemas energéticos aislados que requieren diesel para operar, lo que pone en riesgo el suministro de servicios básicos para la población.

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"Decidimos declarar esta emergencia por nuestra ubicación. Nuestros sistemas aislados dependen del diesel y, en el caso de la gasolina, el combustible solo alcanzará para dos días", ha detallado De Paiva en declaraciones a la cadena estatal 'BTV'.

De esta manera, el gobierno regional busca visibilizar la vulnerabilidad de la región y frenar el desabastecimiento de insumos esenciales. En un llamamiento directo a los sectores movilizados para que permitan el paso del combustible, la gobernadora ha enfatizado que "bloquearnos entre nosotros solo va a agobiar más la situación del pueblo pandino" y ha alertado de que la prolongación de las protestas agravará drásticamente la crisis local.

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Asimismo, la administración regional ha informado que coordina esfuerzos con el Ejecutivo central para canalizar el suministro de carburante a través de un paso fronterizo alternativo.

"El diesel va a ingresar en los próximos días, pero necesitamos que las vías estén expeditas. Hemos realizado todas las gestiones ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y los ministerios de Hidrocarburos y de Relaciones Exteriores para autorizar este ingreso de manera excepcional", ha concluido.

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