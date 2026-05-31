Trump carga contra el juez que frenó la reforma del Kennedy Center y augura el "colapso" de la institución

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha arremetido este sábado contra el juez federal Christopher Cooper, después de que bloqueara los planes impulsados por su Administración para acometer una profunda remodelación del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, una decisión que el mandatario considera motivada por razones políticas y que --a su juicio-- compromete el futuro de la institución.

En una publicación compartida en su plataforma Truth Social, Trump ha anunciado además su desvinculación del proyecto y ha augurado que el centro cultural va camino de una grave crisis. "El Centro Kennedy está roto, es inseguro y está en bancarrota", ha afirmado, antes de señalar que la institución "ha estado así durante muchos años".

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El magnate neoyorquino ha defendido que su iniciativa pretendía revitalizar el recinto para convertirlo en un referente cultural y ha asegurado que "habría invertido (su) tiempo y dinero para hacer que el centro vuelva a ser grande". "De hecho, mucho más grande de lo jamás fue", ha apostillado.

Trump ha criticado especialmente el fallo emitido por Cooper, al que ha acusado de impedir la ejecución de un proyecto que --según él-- era fundamental para garantizar la viabilidad futura del complejo. "Un juez federal corrupto y con muchos intereses contrapuestos dijo que no debería permitirse invertir mi tiempo y dinero", ha continuado.

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Asimismo, ha cuestionado la decisión judicial que impide incorporar su apellido a la denominación del centro, una medida que, según ha explicado, contaba con el respaldo de la dirección de la institución. "El juez Cooper también declaró que la prestigiosa Junta del Centro no estaba autorizada a añadir el nombre Trump", ha indicado.

El mandatario ha insistido en que el plan de renovación requería una importante inversión económica y ha asegurado que, sin ella, la situación del Kennedy Center empeorará significativamente. "Cientos de millones de dólares de mi tiempo y dinero serán necesarios para su exitosa reencarnación", ha afirmado, para después augurar que el complejo "colapsará, tanto estructural como financieramente".

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En su mensaje, Trump también ha dirigido ataques personales contra el magistrado y su esposa, la abogada Amy Jeffress. "El juez Cooper y su esposa, Amy Jeffress, deberían avergonzarse", ha manifestado, antes de reiterar sus críticas al poder judicial y sostener que el magistrado, "al igual que muchos otros jueces corruptos" vinculados a procedimientos que le afectan, "debería ser destituido".

El inquilino de la Casa Blanca ha aprovechado además la publicación para cuestionar la programación artística prevista para las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos y ha defendido que los actos deberían centrarse en un gran evento patriótico. En este sentido, ha rechazado la presencia de "cantantes sobrevalorados que nadie quiere escuchar" y cuya música, según ha dicho, es "aburrida".

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Estas declaraciones llegan un día después de que Cooper paralizara los planes de remodelación del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y ordenase revertir diversas medidas adoptadas por la actual dirección del recinto, entre ellas el uso del nombre de Trump en la institución, al considerar que exceden las competencias legales de la junta directiva.