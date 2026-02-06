Rockefeller Center celebra los Juegos de Invierno con actividades inmersivas y familiares

El complejo Rockefeller Center de Nueva York se ha transformado en el epicentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en Estados Unidos, coincidiendo con la ceremonia de apertura celebrada este viernes en el estadio de San Siro y en Cortina d'Ampezzo.

El espacio ofrece desde hoy y hasta el próximo 15 de febrero una programación de instalaciones inmersivas y actividades gratuitas para el público.

La iniciativa, denominada 'Legendary February', ha tenido como principal hito la instalación en los Channel Gardens de una escultura de hielo de 3,7 metros de altura, tallada a partir de 10 toneladas métricas de material. La obra, la más grande de este tipo exhibida en el centro, rinde homenaje a atletas del Team USA como la patinadora Madison Chock y los especialistas en snowboard Red Gerard y Brenna Huckaby.

Durante este fin de semana, del 6 al 8 de febrero, el campus cuenta con el 'Triple Threat Court', un área deportiva donde los visitantes pueden participar en desafíos que combinan disciplinas de los Juegos de Invierno con pruebas inspiradas en la Super Bowl LX y el All-Star de la NBA.

Como punto de encuentro logístico, el restaurante 5 Acres ha sido designado zona oficial de visionado, ofreciendo retransmisiones en directo de las pruebas en Italia y menús temáticos. Por su parte, la organización ha habilitado puntos fotográficos y áreas de juego interactivas distribuidas por todo el complejo.

PROGRAMACIÓN FAMILIAR Y PROMOCIONES.

En el marco de este evento, el Rockefeller Center ha activado descuentos del 50% en entradas infantiles para la pista de patinaje (The Rink) y el mirador Top of the Rock mediante el código promocional 'OLYMPICS50'.

La agenda se completa con talleres específicos, como clases de elaboración de pasta el 7 de febrero, y la distribución de artículos conmemorativos en las tiendas oficiales del complejo.

Esta programación busca acercar la competición olímpica al público neoyorquino de forma gratuita mientras se desarrollan los eventos oficiales deportivos en las sedes italianas.