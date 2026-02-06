El fondo TPG aflorará una participación mayoritaria en Sabre Industries de la mano de Blackstone

Blackstone mantendrá una presencia relevante en Sabre Industries tras el reciente acuerdo por el que TPG adquirirá una participación mayoritaria en la compañía. Según informó la propia empresa mediante un comunicado reproducido por diversos medios internacionales, la operación permitirá a TPG reforzar el enfoque tecnológico de Sabre en sectores fundamentales para la infraestructura de Estados Unidos, incluyendo las industrias eléctrica, de telecomunicaciones y de centros de datos.

De acuerdo con la información publicada por la compañía, TPG concretará la adquisición a través de TPG Climate, tomando la posición mayoritaria que hasta ahora estaba en manos de Energy Transition Partners, un fondo gestionado por Blackstone que había invertido en Sabre Industries en 2021. El medio también explicó que Blackstone no saldrá completamente del capital de la firma de ingeniería, sino que mantendrá una “importante participación minoritaria”, con lo que se asegura que la relación estratégica entre ambos actores se mantenga tras la transacción, cuyo cierre se prevé durante el segundo trimestre del año en curso.

Sabre Industries, establecida en 1977 en la localidad de Alvarado, Texas, se ha posicionado como un proveedor clave de infraestructuras críticas. Su portafolio incluye soluciones esenciales para sostener y modernizar redes eléctricas y de comunicaciones, en un contexto en el que la fiabilidad y la resiliencia de estos sistemas resultan prioritarias para el funcionamiento de la economía y la seguridad estadounidense. El medio consignó declaraciones de Steven Mandel, socio de TPG, quien sostuvo que “la variada oferta de Sabre desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la infraestructura que sustenta el panorama energético estadounidense, en rápida evolución, justo en un momento en el que la fiabilidad y la resiliencia son más importantes que nunca”.

Sobre las perspectivas tras el acuerdo, el presidente y consejero delegado de Sabre Industries, Timothy Rossetti, señaló, citado por la nota y reproducido en la prensa, que la empresa proyecta “continuar con el éxito que hemos logrado con Blackstone a medida que avanzamos para fortalecer las redes eléctricas y de comunicaciones de Estados Unidos”.

Según detalló la compañía, Sabre Industries cuenta en la actualidad con cerca de 2.800 empleados y sus plantas ocupan alrededor de 215.000 metros cuadrados. La firma opera como un actor central en la cadena de suministro de equipamiento y componentes necesarios para la construcción, mantenimiento y modernización de infraestructuras esenciales que soportan la demanda de energía y datos, así como la transformación energética en el país.

El acuerdo representa un movimiento estratégico para TPG, que mediante la plataforma TPG Climate pretende liderar inversiones vinculadas a la transición energética y respaldar el avance tecnológico de compañías que desempeñan roles estructurales en los Estados Unidos. Según consignó el propio medio, la operación se inscribe en una tendencia más amplia hacia la consolidación y mejora de infraestructuras críticas para la seguridad y la resiliencia nacional, en un contexto de cambios en la matriz energética y el crecimiento exponencial de las necesidades de conectividad y procesamiento de información.

La permanencia de Blackstone como socio minoritario refleja una continuidad en la dirección y los objetivos de Sabre Industries, reforzada por la entrada de TPG como principal inversor. Ambas firmas de capital privado anticipan ventajas sinérgicas de esta colaboración, orientada a potenciar el desarrollo tanto de la empresa como de los sectores en los que Sabre Industries tiene presencia.