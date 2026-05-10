Agencias

Un nuevo ataque de Israel contra una localidad en el sur de Líbano deja al menos un muerto y trece heridos

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El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado este domingo la muerte de al menos una persona en un ataque de Israel contra una localidad del distrito de Tiro, en el sur del país, que ha causado asimismo más de una decena de heridos, entre ellos seis menores, pese al alto el fuego en vigor desde principios de abril.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio ha indicado en un breve comunicado que el bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha tenido lugar en Bedias, dejando al menos una víctia mortal y trece heridos, entr ellos seis.

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Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el el país asiático.

Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.700 muertos desde entonces, según las autoridades libanesas, un balance que no ha dejado de aumentar pese a la tregua alcanzada el pasado 8 de abril.

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