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Médicos españoles suben a bordo del crucero MV Hondius para organizar la evacuación

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Granadilla (España), 10 may (EFE).- Médicos del Servicio de Sanidad Exterior han subido ya a bordo del crucero MV Hondius, fondeado en el puerto de Granadilla (en la isla atlántica de Tenerife), para organizar la evacuación del pasaje, según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad.

Durante su travesía por el Atlántico Sur, el crucero neerlandés sufrió un brote de hantavirus que se ha cobrado tres vidas.

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El barco ha llegado esta madrugada al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) para recibir asistencia de un dispositivo coordinado por el Ministerio español de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cuando se compruebe la situación y el dispositivo de evacuación esté listo, se espera que los primeros en bajar a tierra sean los 14 pasajeros españoles y el epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en África que embarcó hace días en el MV Hondius durante su escala en Cabo Verde.

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Los quince serán trasladados en avión a Madrid, donde guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, una instalación militar equipada para la gestión de enfermedades contagiosas. EFE

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