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España dice que el fondeo del MV Hondius ha sido un éxito a pesar de las dificultades

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Granadilla (Tenerife), 10 may (EFE).- El fondeo del barco MV Hondius ha sido un éxito "a pesar de todas las dificultades" y de todas "las oposiciones", afirmó este domingo la ministra española de Sanidad, Mónica García.

En unas declaraciones en el puerto, García añadió que los primeros pasajeros en desembarcar serán los 14 ciudadanos españoles y un médico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que serán trasladados al aeropuerto Tenerife Sur para ser enviados a un hospital militar de Madrid para una cuarentena.

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Tras ese primer vuelo, saldrá otro avión de Países Bajos con pasajeros de Alemania, Bélgica y Grecia, además de varios tripulantes del buque. El último vuelo se producirá mañana lunes con pasajeros de Australia y Nueva Zelanda, según ha indicado Mónica García. EFE

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