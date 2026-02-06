Agencias

EEUU sanciona a otras dos personas y quince entidades relacionadas con la exportación de petróleo iraní

El Departamento del Tesoro actualizó la lista de individuos y compañías afectados por medidas restrictivas, apuntando a quienes operan en actividades ilícitas con crudo iraní, según Washington contribuyen a financiar represión interna y desestabilización regional

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó que los ingresos obtenidos a través del comercio ilícito de petróleo iraní terminan financiando acciones de represión interna y actividades de desestabilización en distintos lugares del mundo. Según informó la agencia Europa Press, Washington anunció la imposición de sanciones contra dos personas y 15 entidades señaladas por su presunta vinculación con la exportación de crudo de Irán, una decisión que incluye el bloqueo sobre 14 buques identificados como parte de la llamada “flota fantasma”.

De acuerdo con Europa Press, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, realizó una actualización en su lista de "personas especialmente designadas", en la que se sumaron los individuos y compañías objeto de estas restricciones. Según el comunicado divulgado por el Departamento de Estado, los sancionados habrían generado "ganancias que el régimen utiliza para llevar a cabo actividades malignas". El documento subraya que el gobierno iraní dirige estos fondos hacia el sostenimiento de operaciones represivas en territorio nacional y el respaldo de acciones que, según Estados Unidos, buscan desestabilizar la región.

El medio consignó que las autoridades estadounidenses identifican a los buques agregados en esta ronda de sanciones como parte de una red que busca evadir los mecanismos establecidos para restringir el comercio internacional de derivados del petróleo iraní. Esta estructura, catalogada por Washington como "flota fantasma", estaría dedicada al transporte encubierto de estos productos, obviando los controles y regulaciones internacionales vigentes.

En el comunicado citado por Europa Press, el Departamento de Estado remarcó que el régimen iraní continúa optando por emplear los ingresos provenientes del comercio petrolero para actividades de control social y acciones regionales en vez de destinarlos al desarrollo de infraestructuras o mejoras para la población. "En vez de invertir este dinero en el bienestar de su propio pueblo y en mejorar una infraestructura que se cae a pedazos, el régimen iraní sigue financiando actividades de desestabilización en todo el mundo y sigue aumentando la represión dentro del país", recogió textualmente Europa Press.

La administración estadounidense subrayó, según Europa Press, su política de mantener medidas restrictivas mientras continúen los intentos del gobierno iraní de evitar estas sanciones internacionales y obtener recursos a través del mercado de hidrocarburos para respaldar conductas consideradas represivas o de apoyo a organizaciones designadas como terroristas por Washington. El Departamento de Estado afirmó en su comunicado: "Mientras continúen los intentos del régimen iraní de evadir las sanciones y generar ganancias a través de productos petroquímicos para financiar este comportamiento represivo y apoyar actividades terroristas, Estados Unidos actuará para que el régimen iraní y sus socios rindan cuentas".

El medio explicó que esta actualización de sanciones forma parte de la llamada campaña de “máxima presión” impulsada desde la administración de Donald Trump, orientada a reducir al mínimo posible las exportaciones de petróleo y productos derivados por parte de Irán. En este contexto, las autoridades estadounidenses continúan empleando herramientas económicas, financieras y legales para disuadir a individuos, empresas y navieras que colaboren, directa o indirectamente, con la industria energética iraní sometida a restricciones internacionales.

Europa Press puntualizó además que la medida adoptada por la OFAC no solo afecta a las personas y entidades americanas sino que puede alcanzar a empresas extranjeras que, de alguna manera, participen en transacciones relacionadas con el comercio petrolero iraní, lo que amplía el alcance potencial de las sanciones establecidas. Washington reitera que estas acciones buscan limitar la capacidad operativa del gobierno iraní en materia económica, así como condicionar su política exterior mediante la presión sobre uno de sus principales recursos de ingresos.

