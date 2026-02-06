CaixaBank ejecuta el 40,5% de su actual programa de recompra de acciones

El gestor Goldman Sachs ha quedado a cargo de dirigir la ejecución del programa de recompra de acciones de CaixaBank, tomando sus propias determinaciones sobre el momento adecuado para adquirir los títulos, según detalló la entidad. Este mecanismo, que cuenta con limitaciones diarias de adquisición impuestas por la propia entidad, ya ha supuesto la compra de más de 19,5 millones de acciones en las primeras once semanas desde su activación, una operación valorada en casi 202,4 millones de euros. Según informó CaixaBank a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este avance representa el 40,47% del total previsto en el plan actual, que contempla un máximo de 500 millones de euros.

El medio indicó que solo en la undécima semana de aplicación del programa, CaixaBank sumó a su cartera 2.125.793 acciones adicionales, desembolsando cerca de 24 millones de euros, a un precio medio ponderado de 11,2584 euros por título. Esta operación semanal forma parte de la estrategia que la entidad financiera ha diseñado con el objetivo de optimizar su capital y generar valor para los accionistas, un aspecto recurrente en la comunicación corporativa de CaixaBank.

Según detalló el propio banco, el programa de recompra se distingue por establecer que, durante cualquier día de mercado, no podrá adquirir más del 25% del volumen diario medio de títulos negociados en la plaza en la que se realiza la operación. CaixaBank precisó que ese volumen medio diario se calcula tomando como referencia los veinte días de negociación anteriores a cada nueva compra de acciones. Esta limitación busca evitar impactos abruptos en el mercado y mantener la transparencia en las operaciones de recompra.

El plan de recompra al que hace referencia CaixaBank constituye el séptimo de este tipo puesto en marcha por la entidad. El anuncio se realizó el pasado mes de octubre de 2025 y la ejecución arrancó formalmente el 25 de noviembre de ese año. El banco comunicó que la duración máxima del programa es de seis meses desde la fecha de inicio, fijando así el plazo límite para completar la eventual adquisición de títulos hasta alcanzar el máximo estipulado.

La información facilitada por CaixaBank y reportada a la CNMV detalla los avances semanales y los resultados acumulados, subrayando la importancia de la recompra de acciones como práctica habitual en el sector financiero. La entidad insiste en que la gestión profesional del programa, en manos de Goldman Sachs, contribuye a que las compras se efectúen bajo criterios de mercado y conforme a la normativa vigente sobre adquisiciones de acciones propias.

Hasta este momento, CaixaBank ha informado periódicamente sobre la evolución del programa, proporcionando datos actualizados sobre el número de acciones adquiridas y los importes invertidos en cada fase. El proceso se desarrolla dentro de un marco legal y regulatorio que obliga a la entidad a reportar a las autoridades correspondientes y garantizar la libre competencia en la compraventa de títulos en los mercados bursátiles.

Este nuevo ciclo de recompra de títulos, como los previos, busca repercutir en los intereses de los accionistas al incidir en factores como la rentabilidad y la cotización bursátil. CaixaBank sostiene que estas medidas forman parte de la estrategia de optimización del capital, permitiendo reforzar sus indicadores financieros y ofrecer mejores perspectivas a los inversores.