Valve revisa la fecha de lanzamiento y los precios de Steam Machine y Steam Frame por la escasez de memorias

Valve confirmó que la mayoría de los juegos disponibles en Steam se ejecutan en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo con tecnología FSR en el dispositivo Steam Machine, así como la implementación de capacidades VRR HDMI, mejoras en el escalado y optimización para el trazado de rayos en el controlador, en un contexto de incertidumbre sobre la disponibilidad de componentes esenciales en la industria tecnológica. Según consignó el medio, la empresa estadounidense reportó que la actual escasez global de memoria RAM y almacenamiento ha obligado a revisar tanto las fechas previstas como los precios de lanzamiento de sus próximos productos, aunque mantiene sus planes de presentación para la primera mitad de 2026.

Tal como informó el medio, los productos que han entrado en revisión son la videoconsola Steam Machine, el visor de realidad virtual Steam Frame y la segunda generación del mando Steam Controller, dispositivos anunciados por Valve en noviembre con intención de regresar de lleno al mercado de hardware para juegos. La compañía hizo público que, pese a la escasez de componentes críticos dentro del sector tecnológico, su objetivo de presentar los tres dispositivos durante los primeros seis meses de 2026 no ha cambiado. “Nuestro objetivo de lanzar los tres productos en el primer semestre del año no ha cambiado. Sin embargo, tenemos trabajo por delante para concretar precios y fechas de lanzamiento que podamos anunciar con confianza, teniendo en cuenta la rapidez con la que pueden cambiar las circunstancias”, señaló Valve en un comunicado en su blog oficial, citado por el medio.

El dispositivo Steam Machine fue presentado como una computadora de tamaño compacto basada en el sistema operativo SteamOS y diseñada como alternativa a las consolas domésticas convencionales. Incorporará un procesador y una unidad gráfica fabricados por AMD, además de contar con 8 GB de memoria GDDR6, 16 GB de RAM DDR5 y una capacidad de almacenamiento que puede llegar hasta 2 TB, detalló Valve. Estas especificaciones tienen como objetivo permitir la ejecución fluida de una amplia gama de títulos de Steam, especialmente en altas resoluciones, como confirmó la empresa, que indicó que sigue trabajando en la expansión de características como el soporte VRR HDMI y las mejoras en la eficiencia del escalado y el trazado de rayos.

Steam Frame, otro de los dispositivos cuya planificación está en revisión según publicó el medio, consiste en un conjunto inalámbrico formado por visor y controles, equipado con lentes Pancake que mejoran la nitidez de los contenidos y amplían el campo visual. Este visor integra un panel LCD que ofrece una resolución de 2.160 x 2.160 píxeles por ojo, con una tasa de actualización variable entre 72 y 144 Hz. Valve anunció que el sistema de seguimiento ocular utilizará la función sistémica ‘foveated streaming’, que recurre a datos del movimiento de los ojos del usuario para limitar la transmisión de datos de alta resolución únicamente al área del campo de visión que capta la atención del jugador.

El tercer dispositivo en la lista es el Steam Controller de segunda generación, cuyo diseño integra los controles de la consola portátil Steam Deck en un solo mando inalámbrico. Valve aclaró que, gracias a este enfoque, el nuevo controlador es compatible con cualquier juego que funcione en la interfaz de Steam, lo que extiende su utilidad tanto para la Steam Machine como para otros dispositivos del ecosistema de la marca, informó el medio.

Valve recordó que la situación mundial de escasez de componentes, en particular memorias y sistemas de almacenamiento, ha impactado la planificación de la mayoría de fabricantes en el sector. Por este motivo, la empresa indicó que no descarta modificar los calendarios de entrega ni los precios finales de venta, según explicó en su comunicado. La rapidez con que pueden cambiar las circunstancias en la cadena global de suministros representa un factor de incertidumbre para las fechas definitivas y para los costos de los productos.

A pesar de este contexto, la empresa mantiene el compromiso de avanzar en el desarrollo de los tres dispositivos, al tiempo que ajusta sus proyecciones en función de la evolución del mercado internacional de componentes. Valve subrayó la importancia de establecer precios y cronogramas realistas, a la espera de contar con certeza suficiente respecto a la disponibilidad de los elementos necesarios para la producción y el lanzamiento comercial.