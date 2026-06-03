Miércoles, 3 de junio de 2026 (02:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán - Irán y Estados Unidos emiten mensajes contradictorios acerca del estado de las negociaciones de paz, con Washington mostrándose optimista ante un posible acuerdo mientras que Teherán insiste en que no se están intercambiando mensajes en estos momentos.

(Texto)

- Pese a la mediación del presidente de EE.UU., Donald Trump, y la continuación de las conversaciones de paz en Washington, Israel mantiene su invasión y ataques en el sur del Líbano, donde ha perdido a 27 soldados desde marzo. (Texto)

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- Desde Gaza se enviará una crónica sobre cómo es vivir en la denominada línea naranja, junto al área militarizada por Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Delegaciones del Gobierno israelí y libanés celebran en Washington la segunda y última jornada de reuniones en el Departamento de Estado de EE.UU. para buscar una solución al conflicto, mientras el Ejército de Israel prosigue sus avances en Líbano y Beirut afirma que Hizbulá ha aceptado un alto el fuego mutuo.

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INDIA VENEZUELA

Nueva Delhi - La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, inicia una visita oficial de cinco días a la India centrada en la cooperación petrolera, con el país latinoamericana convertido en el cuarto mayor proveedor de crudo del gigante asiático en mayo y abril, en plena crisis energética por la guerra de Irán.

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(Texto)

RD CONGO ÉBOLA

Nairobi - Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) no bajan la guardia contra el brote de ébola en el este del país, tras cifrar en 321 los casos confirmados (incluidos 48 muertos) y revisar a la baja, hasta 116, los contagios sospechosos, que llegaron a superar los mil.

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(Texto)

- El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa en Ginebra tras visitar la República Democrática del Congo para conocer la situación del ébola. (Texto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas.- Se cumplen cinco meses de la operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano que terminó con la captura, el 3 de enero pasado, del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ahora detenidos en Nueva York y sometidos a una causa judicial en ese país.

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OCDE PERSPECTIVAS

París - La OCDE publica su informe semestral de Perspectivas Económicas con proyecciones para sus países miembros pero también para las grandes economías emergentes y que suponen una revisión teniendo en cuenta en particular el impacto de la guerra en Oriente Medio, en particular por el cierre del estrecho de Ormuz.

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MARILYN MONROE

Londres - Con motivo del centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, la National Portrait Gallery de Londres inaugura una gran exposición que busca explorar la vida, la carrera y el legado de la actriz estadounidense, a través de retratos creados por muchos de los fotógrafos y artistas más importantes de los siglos XX y XXI, entre ellos Andy Warhol y Pauline Boty.

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ADEMÁS

COLOMBIA ELECCIONES | Bogotá - El respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella para la Presidencia de Colombia frente al izquierdista Iván Cepeda agita el panorama electoral del país, donde el escrutinio sigue centrando gran parte del debate político a raíz de las denuncias de posible fraude del presidente, Gustavo Petro, pese a que el recuento oficial coincide con el preconteo divulgado el domingo. (Texto)

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- Juan Daniel Oviedo, que fue compañero de fórmula de la candidata presidencial uribista Paloma Valencia, anuncia su postura de cara a la segunda vuelta después de decir que no apoyará al ultraderechista Abelardo de la Espriella y agita el panorama electoral, especialmente del disputado centro político, a menos de tres semanas de las elecciones. (Texto) (Foto)

CHILE PROTESTAS | Santiago de Chile - La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la organización universitaria más importante del país, convoca un paro nacional y una manifestación en Santiago para protestar contra los recortes y la política de austeridad del Gobierno de José Antonio Kast. (Texto) (Foto) (Vídeo)

BOLIVIA PROTESTAS | La Paz - La crisis política que vive Bolivia amenaza con derivar en un enfrentamiento entre la población de las ciudades y del campo, tras casi un mes de bloqueos de carreteras que afectan la provisión de alimentos, medicamentos y combustibles, sobre todo en zonas andinas, y que ya han dejado al menos nueve muertos, en medio de varios episodios en los que la gente ha intentado desbloquear las rutas. (Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA | Moscú - Con el fin de la fallida campaña primaveral rusa, la guerra en Ucrania entra en una nueva fase en la que los avances territoriales pierden fuerza ante la magnitud de los masivos bombardeos con misiles y drones contra la retaguardia y las líneas de suministro. (Texto) (Foto)

ESPECIALES

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú previstas para el próximo domingo, la Agencia EFE enviará este miércoles la segunda parte de una serie previa con la guía PERÚ ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- La incubadora cultural del New Museum, NEW INC, inicia su festival de tres días sobre arte, diseño y tecnología. (Texto) (Foto)

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en abril. (Texto)

13:30 GMT.- Quito.- ECUADOR FINANZAS.- La calificadora de riesgo Fitch mejora la callificación internacional del ecuatoriano Banco Pichincha, el más grande del país, a B, con perspectiva estable, lo mejora su posición dentro de los mercados financieros internacionales. Hotel Dann Carlton (Texto)

13:30 GMT.- Washington.- OEA COLOMBIA.- La OEA recibe un informe de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia

13:30 GMT.- Quito.- ECUADOR INVERSIONES.- El Business Future of the Americas (BFA) 2026, uno de los encuentros empresariales y de inversión más importantes de América, se celebra por primera vez en Ecuador con la participación de más de 300 líderes empresariales, representantes gubernamentales y ejecutivos de América Latina, el Caribe y Estados Unidos para conversar sobre comercio, inversiones y seguridad hemisférica. Quito (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Washington.- EEUU EXTERIORES.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comparece por segundo día ante el Congreso sobre el presupuesto del Departamento de Estado

14:30 GMT.- Santiago.- CHILE PROTESTAS.- La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la organización universitaria más importante del país, convoca un paro nacional y una manifestación en Santiago para protestar contra los recortes y la política de austeridad del Gobierno de José Antonio Kast. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00 GMT.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica su Libro Beige.

16:00 GMT - Ciudad de México.- ESPAÑA MÉXICO .- El vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ofrece una rueda de prensa al término de su visita oficial al México en la que se comprometió a reforzar los lazos económicos bilaterales. (Foto) (Video)

20:00 GMT.- Caracas.- VENEZUELA ONU.- Naciones Unidas (ONU) celebra en Venezuela los 80 años de su fundación con un recorrido de su trabajo junto al Sistema de Orquestas, ocasión que servirá también para despedir al coordinador residente de la organización en el país suramericano, Gianluca Rampolla, quien cierra su misión en la nación caribeña. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA FEMINICIDIO.- El movimiento feminista Ni Una Menos convoca este miércoles a una movilización con ocasión del undécimo año de su inicio y tras el reciente feminicidio de la adolescente Agostina Vega en la provincia argentina de Córdoba (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- ONU CONSEJO DE SEGURIDAD.- La Asamblea General de la ONU elegirá este miércoles a cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el periodo 2027-2028, en una votación clave que renovará parcialmente el principal órgano de decisiones de Naciones Unidas.

Redacción América - LATINOAMÉRICA TURISMO - Latinoamérica y el Caribe arrancaron 2026 con un fuerte dinamismo turístico, impulsado por cifras récord en varios países, mientras el sector global enfrenta pérdidas de hasta 600 millones de dólares diarios por el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los costos del transporte y la confianza de los viajeros, según estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. (Texto) (Foto) (Video) (Infografía)

Montevideo.- URUGUAY DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe mensual correspondiente a actividad, empleo y desempleo en mayo de 2026. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta el informe técnico sobre el Índice de Precios del Consumo correspondiente a mayo de 2026. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Sindicalistas protestan por elecciones libres en Venezuela al cumplirse cinco meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Nueva York.- CINE TRIBECA.- El festival de cine de Tribeca se inaugura en su 25 aniversario con el estreno de un documental sobre el grupo Earth, Wind & Fire dirigido por el músico y cineasta Questlove, seguido por un concierto de los protagonistas.

Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en mayo. (Texto)

Europa

07:00 GMT.- París.- OCDE PERSPECTIVAS.- La OCDE publica su informe semestral de Perspectivas Económicas, con proyecciones para sus países miembros pero también para las grandes economías emergentes.

09:00 GMT.- Londres.- MARILYN MONROE.- La National Portrait Gallery de Londres inaugura una exposición dedicada a Marilyn Monroe con motivo de cumplirse el centenario de su nacimiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- París.- OCDE MINISTROS.- La OCDE celebra su reunión anual de ministros, presidida por Finlandia, que tiene por tema principal las políticas industriales para unos mercados abiertos, para el crecimiento y la prosperidad.

09:00 GMT.- París.- EDGAR MORIN.- El presidente francés, Emmanuel Macron, encabezará este miércoles la ceremonia nacional en homenaje a Edgar Morin, fallecido el 29 de mayo, reconociendo su legado como filósofo, escritor, resistente y sociólogo comprometido con la paz, los derechos humanos, el ideal europeo y la causa ecológica.

09:45 GMT.- Oslo.- FORO OSLO.- El opositor venezolano Pedro Urruchurtu, la opositora cubana Rosa María Payá y el activista prodemocracia nicaragüense-estadounidense Jonathan Duarte participan en un panel del Foro de la Libertad de Oslo sobre Venezuela y el futuro de los regímenes autoritarios en América Latina.

10:15 GMT.- Roma.- PAPA ESPAÑA.- El Vaticano da los últimos detalles del viaje del papa León XIV a España, del 6 al 12 de junio, en el que visitará Madrid, Barcelona y Gran Canaria y Tenerife. (Texto)

12:30 GMT.- Bruselas.- UE ECONOMÍA.- Los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo mantienen un diálogo estructurado sobre política de competencia con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva y comisaria de Competencia, Teresa Ribera.

13:00 GMT.- Ginebra.- RD CONGO ÉBOLA.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyessus, ofrece una rueda de prensa para informar de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo. (texto)

13:00 GMT.- Bruselas.- UE SALUD.- La Comisión de Salud del Parlamento Europeo celebra un diálogo estructurado con la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

13:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO ECONOMÍA.- Conversación con la economista Mariana Mazzucato, creadora del concepto de "la economía del bien común". (Texto)

13:30 GMT.- Bruselas.- UE ECONOMÍA.- Los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo mantienen un intercambio de opiniones con el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo Piero Cipollone sobre las últimas novedades del proyecto del euro digital.

16:30 GMT.- París.- FRANCIA ARGENTINA.- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, recibe a su homólogo argentino, Pablo Quirno.

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Con el fin de la fallida campaña primaveral rusa, la guerra en Ucrania entra en una nueva fase en la que los avances territoriales pierden fuerza ante la magnitud de los masivos bombardeos con misiles y drones contra la retaguardia y las líneas de suministro. (Texto) (Foto)

Moscú.- RUSIA FORO.- Arranca el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Texto)

Bruselas.- UE ECONOMÍA.- La Comisión Europea presenta el paquete de primavera del Semestre Europeo.

Lisboa.- PORTUGAL HUELGA.- Uno de los principales sindicatos de Portugal convoca una nueva huelga general, la segunda en menos de un año, en contra de la propuesta de reforma laboral que busca impulsar el Gobierno de centroderecha del primer ministro, Luís Montenegro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Liubliana.- ESLOVENIA LITUANIA.- Visita del presidente de Lituania, Gitanas Nausedo, a Liubliana, por invitación de la presidenta eslovena, Natasa Pirc Musar

Sarajevo.- BOSNIA REPRESENTANTE INTERNACIONAL.- Sesión del Consejo para la Implementación de la Paz (PIC) para Bosnia-Herzegovina, hasta el 4 de junio, que anunciará al nuevo Alto Representante internacional para Bosnia-Herzegovina.

Bruselas.- UE EXTERIORES.- La Comisión de Exteriores de la Eurocámara vota los informes sobre los avances de Ucrania y Moldavia en su camino a la adhesión a la Unión Europea.

Luxemburgo.- UE META.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea examina el recurso de Meta contra su designación como gran plataforma bajo la Ley de Mercados Digitales de la UE.

Pristina.- CE KOSOVO.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, visita Kosovo. (Foto) (Vídeo)

Viena.- ONU DELITO.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) organiza la 35ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

París.- FRANCIA ETA.- El Tribunal de Apelación de París se pronuncia sobre una demanda de información a la Audiencia Nacional de Madrid sobre su última euroorden contra el exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera. (Texto)

Oriente Medio

05:00 GMT.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Al este de la ciudad de Gaza, en el barrio de Shujaiya, unos 500 habitantes dan el día por terminado al atardecer y despiertan por la mañana por el ruido de los disparos de las tropas israelíes. Viven a tan sólo 150 metros del área militarizada de Israel, en una suerte de zona de amortiguación bajo su control conocida como 'línea naranja'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Nairobi.- KENIA INCENDIO.- Un tribunal de Kenia decide si nueve alumnas, detenidas bajo acusación de planear y ejecutar un incendio que el pasado jueves mató a 16 niñas en una escuela, permanecen arrestadas durante treinta días para dar más tiempo a la investigación del suceso.

Asia

Pekín.- CHINA LAOS.- El presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, prosigue su visita de Estado a China.

Seúl.- COREA DEL SUR EEUU.- Corea del Sur y Estados Unidos mantienen en Seúl unas conversaciones de seguridad de alto nivel, para debatir medidas de seguimiento del acuerdo de defensa y economía alcanzado por los mandatarios el pasado octubre de ambos países, Lee Jae-myung y Donald Trump. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR ELECCIONES.- Corea del Sur celebra unas elecciones locales que vistos como una prueba del desempeño del presidente, Lee Jae-myung, en su primer año de mandato tras la turbulencia desatada por el fallido intento de imponer la ley marcial de su predecesor, el encarcelado Yoon Suk-yeol. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA REINO UNIDO.- La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, concluye su visita oficial a China, donde está previsto que participe en el XI Diálogo Estratégico entre Pekín y Londres.

Dunhuang.- CHINA ESPAÑA.- La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, interviene en la inauguración de la Conferencia Mundial de Sinólogos, celebrada en la localidad china de Dunhuang (oeste), en la última jornada de su visita al gigante asiático. (Texto) (Foto)

Taipéi.- TAIWÁN REPÚBLICA CHECA.- El presidente del Senado checo, Miloš Vystrčil, realiza una visita de cuatro días a Taiwán, pese a las protestas de China, que se opone a cualquier tipo de contacto oficial entre la isla autogobernada y los países con los que mantiene relaciones diplomáticas.

Nueva Delhi.- INDIA VENEZUELA.- La presidenta interina de venezuela, Delcy Rodríguez, incia una visita oficial de cinco días a la India centrada en cooperación petrolera.

Tokio.- JAPÓN ROBOTS.- Varios robots cargan maletas ante los espectadores de la Japan Drone 2026, la mayor feria de drones y eVTOL del país, que abre este miércoles en la ciudad japonesa de Chiba con más de 300 empresas participantes y el objetivo de integrar a los humanoides en el mundo laboral ante la escasa mano de obra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Yakarta.- INDONESIA ECONOMÍA.- Indonesia, una de las grandes promesas emergentes gracias a su abundancia de recursos naturales y su extensa población, sonaba como posible cuarta economía mundial para 2050, una expectativa que se cuestiona ahora bajo las políticas criticadas como autoritarias e intervencionistas del presidente, el exmilitar Prabowo Subianto. Redacción EFE Internacional

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