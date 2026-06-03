Condenan a 254 pandilleros a penas de 85 años de cárcel en un juicio masivo en El Salvador

San Salvador, 2 jun (EFE).- Una corte penal de El Salvador condenó a 254 supuestos pandilleros salvadoreños de la Mara Salvatrucha (MS13) a penas de hasta 85 años de prisión tras más de un mes y medio de un juicio masivo, según informó este martes la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la fuente, los condenados son integrantes de las células 'Park View Locos Salvatruchos' y que operaba "en más del 50% del territorio del departamento de Cabañas, donde mantenían atemorizados a los lugareños" entre 2013 y 2022.

Afirmó que entre los condenados se encuentra el cabecilla de la célula, identificado como Eugenio Morales, conocido como 'Little Pesadilla', quien recibió una pena de 85 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de arma de fuego y posesión de droga "con fines de tráfico".

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"De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, estos pandilleros tenían diferentes funciones que permitían mantener el control y así facilitar sus actividades ilícitas en distintas zonas de Cabañas", indicó la FGR y detalló que la sentencia fue dada por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Explicó que la condena se dio "tras una audiencia única que duró más de un mes y medio, en el que la representación fiscal presentó abundante prueba".

La FGR ha explicado que el modelo de audiencia única abierta -que comenzaron a aplicarse en diciembre pasado- se estableció a partir de una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, con lo que la Fiscalía "procesa de forma masiva a toda la estructura criminal en un solo expediente".

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"Esta modalidad permite juzgar a los pandilleros por su pertenencia a la organización, agilizando las condenas y manteniendo el proceso abierto para sumar futuros procesos de la misma clica (célula)", ha indicado.

De acuerdo con la normativa, el fiscal del caso "propondrá al juez a los imputados que irán siendo sometidos a la audiencia, en atención a la imputación de pertenencia y jerarquía dentro de la estructura, y el juez determinará su participación", esto implica que no todos los miembros de una pandilla enfrentan la audiencia al mismo tiempo, aunque sea un solo caso.

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Esta reforma, de diciembre de 2023, se dio en el contexto del polémico régimen de excepción, señalado de violentar derechos humanos, se convirtió en la principal apuesta del Gobierno contra las pandillas y que le supuso al presidente Nayib Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato.

Esta medida, que ha dejado más de 92.000 capturas, se ha prorrogado por 51 ocasiones y también ha dejado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y unas 530 personas muertas en custodia estatal, según reportes de organizaciones humanitarias. EFE

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