Las declaraciones de Mijailo Fedorov sobre la colaboración con SpaceX reflejan la importancia estratégica de controlar el acceso a tecnologías de comunicación en el contexto de la guerra. Según informó RBC, este funcionario destacó que actualmente se verifica la validez de los terminales Starlink mediante un sistema de registro, lo que busca garantizar que solo el ejército ucraniano utilice este servicio de internet por satélite. Fedorov indicó que “los terminales autorizados operan con normalidad” y que el contacto con la compañía de Elon Musk se mantiene de manera constante con el propósito de agilizar el proceso de inscripción y restringir el uso a fuerzas enemigas. Esta medida representa una novedad a nivel mundial, dado que se trata del primer caso en el que se utiliza la denominada ‘lista blanca’ en tiempo real durante un conflicto armado.

El medio RBC reportó que, tras este ajuste en el acceso a Starlink, el ejército ruso experimenta dificultades operativas en el frente. Según el asesor del Ministerio de Defensa ucraniano, Sergi Beskrestnov, la restricción tecnológica ha afectado de manera significativa la capacidad de mando y control de las fuerzas rusas. Beskrestnov detalló que “todo el mando y control de las tropas se ha derrumbado” y que, como resultado de las limitaciones impuestas, muchas operaciones de asalto se han detenido. De acuerdo con la información publicada por RBC, las unidades rusas que carecen de registro oficial para sus terminales privados de Starlink han sido las más afectadas, quedando sin acceso a esta infraestructura clave para coordinar acciones militares.

A finales de enero, responsables de Kiev establecieron contacto con SpaceX luego de que surgieran acusaciones sobre el uso de terminales Starlink por parte de drones rusos en ciudades ucranianas. SpaceX respondió a las inquietudes del gobierno ucraniano y propuso como solución la exigencia de un registro oficial para los terminales que deseen operar en territorio ucraniano. Esta herramienta pretende asegurar que los dispositivos utilizados en el conflicto sean identificados y autorizados previamente por el Estado ucraniano y la empresa tecnológica. Tal como publicó RBC, la aplicación y vigilancia del registro se ha vuelto una prioridad en el Ministerio de Defensa ucraniano durante los últimos días.

El asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania subrayó que, tras la aplicación de las nuevas medidas, las tropas rusas han debido reducir o incluso suspender de forma parcial sus operaciones militares en diversas zonas. Según recogió la agencia RBC, Beskrestnov describió como “catástrofe” la situación actual de los mandos rusos en el frente, debido al corte en el sistema de comunicaciones. La interrupción del servicio de Starlink habría afectado tanto el flujo de información como la capacidad de coordinar movimientos, lo cual impacta en el ritmo y efectividad de las ofensivas terrestres.

Por su parte, Fedorov expresó ante RBC que el procedimiento de registro y verificación busca fortalecer la defensa de la población civil y garantizar que tecnologías occidentales continúen apoyando a Ucrania en su enfrentamiento con Rusia. Añadió la exigencia de que estas tecnologías “no se utilicen para el terrorismo y la destrucción de ciudades pacíficas”, reiterando el objetivo de que sólo los usuarios registrados y autorizados puedan operar los terminales de la red satelital.

El medio RBC informó que, en este contexto, la colaboración entre SpaceX y las autoridades ucranianas ha adquirido un valor estratégico dentro del conflicto. El sistema de lista blanca permite monitorear en tiempo real qué terminales están activos y bajo qué autoridad operan, dificultando que el ejército ruso emplee esta infraestructura para fines bélicos en territorio ucraniano. La verificación constante se consolida así como un componente central en la estrategia de Kiev para mantener la superioridad tecnológica y limitar la capacidad de acción del adversario.

La decisión de SpaceX de implementar el registro de terminales se produjo tras las denuncias de uso indebido de su tecnología en acciones hostiles en Ucrania. El proceso de implementación del registro ha requerido la creación de procedimientos conjuntos entre la compañía estadounidense y el gobierno ucraniano, según consignó RBC, y se mantiene como una iniciativa de cooperación en curso. El diálogo entre SpaceX y las autoridades ucranianas busca perfeccionar el sistema para evitar la utilización no autorizada de Starlink por parte de fuerzas rusas o cualquier otra entidad no reconocida oficialmente.

Según publicó RBC, la oficina del Ministerio de Defensa de Ucrania considera que la colaboración estrecha con empresas tecnológicas internacionales refuerza la protección de infraestructuras críticas y contribuye a impedir que herramientas como los satélites de comunicaciones se conviertan en instrumentos de agresión. Las medidas implementadas hasta el momento han tenido consecuencias directas en el desarrollo de operaciones militares rusas en Ucrania, lo que evidencia la importancia de las comunicaciones seguras y controladas durante el conflicto.