Ron Gourlay: "Corberán va a seguir y yo también, el Valencia necesita estabilidad"

Ron Gourlay, director ejecutivo de Fútbol del Valencia CF, anunció que la plantilla ya suma un nuevo fichaje y tiene a otro jugador próximo a incorporarse, al tiempo que la directiva mantiene un respaldo rotundo al entrenador Carlos Corberán pese a la eliminación reciente en Copa del Rey y una situación delicada en la liga. Durante la rueda de prensa realizada en el estadio de Mestalla el jueves, Gourlay afirmó que la apuesta institucional sigue centrada en dar continuidad al proyecto para lograr una transformación estructural en la entidad. Según publicó la web oficial del club, la prioridad sigue siendo alcanzar la estabilidad y consolidar una mejora progresiva, más allá de las presiones y los resultados inmediatos.

En el análisis del estado del equipo, Gourlay reconoció la desilusión por la reciente eliminación de la Copa del Rey frente al Athletic Club, partido que se definió con un gol en los instantes finales. De acuerdo con el medio oficial del Valencia CF, el ambiente previo al encuentro se vivió de forma positiva, aunque el desempeño final no cumplió con las expectativas. El directivo subrayó el apoyo de la afición durante el partido, describiéndola como “increíble”, y reiteró que, pese a los desafíos recientes y el clima de tensión entre algunos sectores de la grada, confía plenamente tanto en el cuerpo técnico como en el grupo de jugadores.

“El Valencia necesita estabilidad y eso no se consigue cambiando al entrenador de manera periódico”, expresó Gourlay en sus declaraciones recogidas por la institución. Insistió en que observa mejoras y atribuyó estos avances al trabajo diario en Paterna, donde interactúa con Corberán, su equipo y los futbolistas. El directivo señaló que el club ha reforzado varias posiciones de la plantilla, como parte de una estrategia sostenida para superar los obstáculos deportivos y avanzar dentro de la clasificación.

Frente al riesgo de descenso, luego de quedar solo un punto por encima de la zona roja tras 22 jornadas disputadas de liga, Gourlay descartó que esa posibilidad ocupe los planes inmediatos del equipo. “El entrenador siempre es el objetivo fácil. Corberán va a seguir y yo también. No pensamos en el descenso. Siempre miramos hacia arriba. Ahora, estamos peleando junto a otros 12 clubes a los que nos tenemos que imponer”, manifestó el CEO, según consignó la web del Valencia CF. Estas afirmaciones buscan fortalecer el mensaje de confianza institucional y de unidad para encarar lo que resta de la temporada.

En relación con los movimientos en el mercado de fichajes, Gourlay explicó que el club se muestra “muy satisfecho” con la gestión realizada en el periodo invernal y ya tiene en marcha la planificación de cara al siguiente mercado de verano. Señaló que la incorporación de De Haas forma parte del nuevo enfoque dirigido a captar talento con antelación, y avanzó que otro futbolista está a punto de cerrar su llegada a la plantilla. “Todo forma parte del nuevo enfoque, detectando al talento de manera temprana. Es una transición que está sucediendo en el club y que cuenta con todo el apoyo del presidente”, compartió Gourlay durante la conferencia, según reportó el medio del club.

“En el fútbol no hay una varita mágica”, advirtió Gourlay al reflexionar sobre el proceso de cambios y transición que atraviesa la institución, y recordó que en el pasado verano se realizaron 23 operaciones de fichajes en tan solo dos meses. A su juicio, el aprendizaje y la adaptación forman parte central de esta etapa de reconversión en la que se inserta el Valencia CF, y justificó por qué meses atrás habló públicamente de la necesidad de cuatro ventanas de transferencias para consolidar el proyecto.

Gourlay reiteró que comprende la insatisfacción de parte de la afición por la falta de resultados inmediatos, pero apeló a la necesidad de mantener el rumbo y continuar con el proceso planificado. El directivo aseguró que el presidente del club respalda completamente esta transformación y que todos los esfuerzos están dirigidos a recomponer la situación deportiva y estructural.

Las declaraciones de Gourlay llegan en un contexto donde la relación entre directiva, cuerpo técnico y afición se ha tensado por los resultados recientes y la ubicación del equipo en la tabla de posiciones. A pesar de estos factores, la administración ratifica que el camino pasa por la continuidad, la estabilidad y una visión a mediano plazo, enfocada en desarrollar el talento y consolidar un cambio duradero en la institución.