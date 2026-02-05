Mohamed Attaoui va a por el récord mundial de 1.000 metros en Gallur: "Va a ser un carrerón"

Uno de los aspectos destacados en la previa del World Indoor Tour Gold en el Centro Deportivo Municipal de Gallur es la presencia de tecnología avanzada como las luces marcadoras de ritmo, que facilitarán un desarrollo más estable y estratégico de la carrera de 1.000 metros en la que Mohamed Attaoui buscará superar el récord mundial. El evento se llevará a cabo en Madrid, reuniendo a especialistas internacionales y figuras españolas, entre ellas Attaoui, quien afrontará el desafío de quebrar la histórica marca de 2:14.20, vigente desde hace diez años y en poder de Ayanleh Souleiman de Yibuti.

Según publicó Europa Press, Attaoui expresó su expectativa ante la competitiva jornada, la cual calificó como una de alto nivel por la concurrencia de doce atletas reconocidos a nivel internacional. El corredor explicó que la presencia de liebres especializadas y el sistema de luces para mantener el ritmo serán significativos a la hora de intentar establecer un nuevo registro global. “Las liebres también son buenísimas, tenemos las luces, que ayudan muchísimo a tener un ritmo estable, a saber a qué ritmo estás yendo. Esas son las claves, todas esas cosas van a marcar la diferencia”, señaló el deportista en declaraciones recogidas por Europa Press.

El mitin, que constituye una de las citas más relevantes del calendario de atletismo bajo techo, albergará a 129 atletas, 68 mujeres y 61 hombres, provenientes de 37 países. Entre los participantes se cuentan 55 medallistas internacionales, lo que refuerza la categoría del evento y la exigencia para quienes aspiran a destacar. En el cierre de la jornada, los 1.000 metros con la presencia de Attaoui monopolizarán la atención, según detalló Europa Press.

La preparación de Attaoui para esta competencia incluye recientes resultados que consolidan su confianza. El atleta manifestó su satisfacción por haber logrado marcas personales en sus dos últimas pruebas bajo techo y destacó haber alcanzado la mínima de clasificación para el Mundial de Torun, en Polonia, durante el Mitin de Antequera en los 1.500 metros. Además, quedó en segundo puesto en los 800 metros de los Millrose Games celebrados en Nueva York. Europa Press informó que estos antecedentes posicionan al joven de 24 años entre los favoritos para el mitin madrileño, aunque él prefiere mantener la cautela.

“No me gusta confiarme del resto; siempre pienso, ‘están igual que yo, entonces tengo que dar el 100%’, y eso me hace sacar lo máximo y lo mejor de mí”, apuntó Attaoui en la entrevista con Europa Press, reiterando que evitar la complacencia es un estímulo para su rendimiento en las citas de alto nivel competitivo.

La lista de rivales incluye a representantes españoles como Adrián Ben y Mariano García, este último actual poseedor del récord nacional de 1.000 metros (2:16.25). También figuran el polaco Mateusz Borkowski, subcampeón de Europa en 2021, y el británico Ethan Hussey, quien ha cosechado medallas tanto a nivel sub23 como sub20 en competiciones continentales y mundiales, según especifica Europa Press en su cobertura. Esta variedad de perfiles y niveles refuerza el desafío para Attaoui y el atractivo del evento.

En cuanto al escenario, Attaoui destacó las ventajas del sistema de luces ubicado junto a la pista, que replica el ritmo del récord mundial y permite a los corredores regular mejor su desempeño. Comentó que, en situaciones de ritmo constante, suele rendir de manera notable, característica que valora positivamente para la cita en Gallur. El evento del World Indoor Tour Gold promete así una competencia de alto perfil, con tecnología de vanguardia y una alineación internacional, en la que el joven español intentará escribir su nombre en los libros de récords del atletismo.