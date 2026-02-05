Agencias

Mohamed Attaoui va a por el récord mundial de 1.000 metros en Gallur: "Va a ser un carrerón"

El joven referente español afronta el desafío de superar la histórica marca mundial, acompañado de figuras internacionales y tecnología de vanguardia, durante el esperado evento en Madrid que reúne a los mejores especialistas de la disciplina

Guardar

Uno de los aspectos destacados en la previa del World Indoor Tour Gold en el Centro Deportivo Municipal de Gallur es la presencia de tecnología avanzada como las luces marcadoras de ritmo, que facilitarán un desarrollo más estable y estratégico de la carrera de 1.000 metros en la que Mohamed Attaoui buscará superar el récord mundial. El evento se llevará a cabo en Madrid, reuniendo a especialistas internacionales y figuras españolas, entre ellas Attaoui, quien afrontará el desafío de quebrar la histórica marca de 2:14.20, vigente desde hace diez años y en poder de Ayanleh Souleiman de Yibuti.

Según publicó Europa Press, Attaoui expresó su expectativa ante la competitiva jornada, la cual calificó como una de alto nivel por la concurrencia de doce atletas reconocidos a nivel internacional. El corredor explicó que la presencia de liebres especializadas y el sistema de luces para mantener el ritmo serán significativos a la hora de intentar establecer un nuevo registro global. “Las liebres también son buenísimas, tenemos las luces, que ayudan muchísimo a tener un ritmo estable, a saber a qué ritmo estás yendo. Esas son las claves, todas esas cosas van a marcar la diferencia”, señaló el deportista en declaraciones recogidas por Europa Press.

El mitin, que constituye una de las citas más relevantes del calendario de atletismo bajo techo, albergará a 129 atletas, 68 mujeres y 61 hombres, provenientes de 37 países. Entre los participantes se cuentan 55 medallistas internacionales, lo que refuerza la categoría del evento y la exigencia para quienes aspiran a destacar. En el cierre de la jornada, los 1.000 metros con la presencia de Attaoui monopolizarán la atención, según detalló Europa Press.

La preparación de Attaoui para esta competencia incluye recientes resultados que consolidan su confianza. El atleta manifestó su satisfacción por haber logrado marcas personales en sus dos últimas pruebas bajo techo y destacó haber alcanzado la mínima de clasificación para el Mundial de Torun, en Polonia, durante el Mitin de Antequera en los 1.500 metros. Además, quedó en segundo puesto en los 800 metros de los Millrose Games celebrados en Nueva York. Europa Press informó que estos antecedentes posicionan al joven de 24 años entre los favoritos para el mitin madrileño, aunque él prefiere mantener la cautela.

“No me gusta confiarme del resto; siempre pienso, ‘están igual que yo, entonces tengo que dar el 100%’, y eso me hace sacar lo máximo y lo mejor de mí”, apuntó Attaoui en la entrevista con Europa Press, reiterando que evitar la complacencia es un estímulo para su rendimiento en las citas de alto nivel competitivo.

La lista de rivales incluye a representantes españoles como Adrián Ben y Mariano García, este último actual poseedor del récord nacional de 1.000 metros (2:16.25). También figuran el polaco Mateusz Borkowski, subcampeón de Europa en 2021, y el británico Ethan Hussey, quien ha cosechado medallas tanto a nivel sub23 como sub20 en competiciones continentales y mundiales, según especifica Europa Press en su cobertura. Esta variedad de perfiles y niveles refuerza el desafío para Attaoui y el atractivo del evento.

En cuanto al escenario, Attaoui destacó las ventajas del sistema de luces ubicado junto a la pista, que replica el ritmo del récord mundial y permite a los corredores regular mejor su desempeño. Comentó que, en situaciones de ritmo constante, suele rendir de manera notable, característica que valora positivamente para la cita en Gallur. El evento del World Indoor Tour Gold promete así una competencia de alto perfil, con tecnología de vanguardia y una alineación internacional, en la que el joven español intentará escribir su nombre en los libros de récords del atletismo.

Temas Relacionados

Mohamed AttaouiRécord mundial 1000 metrosWorld indoor Tour GoldCentro Deportivo Municipal GallurMadridEuropa PressAyanleh SouleimanTorrelavegaAtletismoMitinEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Valve revisa la fecha de lanzamiento y los precios de Steam Machine y Steam Frame por la escasez de memorias

La compañía estadounidense anuncia que, debido a los problemas de suministro global de componentes, está reconsiderando los cronogramas y el costo final de sus nuevos productos tecnológicos, mientras confirma la continuidad de sus planes para el próximo año

Valve revisa la fecha de

Trump recula y dice ahora que no debería involucrarse en la lucha entre Netflix y Paramount por Warner

Tras semanas de especulación sobre la posible intervención del mandatario estadounidense en la pugna empresarial, Trump aclara que no participará en las discusiones sobre la compra de Warner Bros., subrayando que la decisión será competencia del Departamento de Justicia

Trump recula y dice ahora

Los clubes ingleses lideran el gasto en fichajes internacionales en el mercado de invierno

El último informe de la FIFA revela que conjuntos de Inglaterra desembolsaron la mayor cantidad de dinero en transferencias internacionales en enero de 2026, superando ampliamente al resto de equipos de Europa y América en ambas ramas del fútbol

Los clubes ingleses lideran el

Sony vendió 92,2 millones de PlayStation 5 durante 2025, pero bajó sus cifras durante las navidades

La multinacional japonesa registra un récord global de consolas distribuidas y logra incrementar su beneficio neto en el último ejercicio, pese a una caída estacional en la demanda y alza de costos que inquieta a los inversores según Bloomberg

Sony vendió 92,2 millones de

El Foro Económico Mundial inicia una investigación contra su director ejecutivo por sus vínculos con Epstein

El Foro Económico Mundial inicia