Un espontáneo Alejandro Sanz conquista Fuengirola en el cierre de su gira en España

Esther Gómez

Fuengirola (Málaga), 24 de julio.- El público se ha volcado este viernes con un Alejandro Sanz muy cercano y espontáneo, que ha vuelto a colgar el cartel de 'agotado' en su regreso a Marenostrum Fuengirola y que se ha mostrado muy cariñoso con sus seguidores en el cierre de su gira estival en España: "Os quiero de aquí a la luna".

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Con su característica voz rasgada y su sencillez de siempre, se ha ganado al respetable que abarrotaba la explanada a los pies del Castillo Sohail, a quienes ha regalado un concierto que se ha convertido en un repaso a sus más de tres décadas de carrera musical.

Pasaban algo más de 20 minutos de las 22:00 horas cuando Alejandro Sanz ha salido al escenario arropado por los aplausos y vítores de un público que esperaba ansioso ver al artista, que regresaba al mismo escenario de Málaga después de cuatro años.

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"Buenas noches, Fuengirola. Y ahora ¿qué?", ha dicho en una más que clara alusión al título de su gira 2026, y acto seguido han sonado los primeros acordes de 'Desde cuándo'. Con ellos ha arrancado formalmente el concierto.

"Muchas gracias de corazón a todos los que se han tomado el tiempo para estar esta noche aquí con el calor", ha comentado mientras esbozaba su característica sonrisa.

Con polo y pantalón negros, gafas de sol oscuras y guitarra en mano, el cantautor ha interpretado 'Por bandera', un tema de su tercer álbum, que vio la luz en 1995.

La de esta noche en Fuengirola ha sido una actuación mágica en la que ha habido tiempo para todo: música, bromas, confidencias y hasta para una pedida de mano.

A Alejandro Sanz se le ha notado especialmente cómodo y muy relajado, tal vez porque este era —como él mismo ha recordado— el concierto 61 de una gira en la que ha podido sentir el cariño del público en cada actuación, pero que ya tocaba a su fin.

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"Es el último concierto de esta gira en España, cualquier reclamación llega demasiado tarde", ha bromeado.

"Mi alma está de cumpleaños"

"Cuando era chico soñaba con cantar y componer y nunca pensé que hoy estaría aquí. Hoy mi alma está de cumpleaños", ha comentado, y ha agradecido de nuevo a sus seguidores que estuvieran ahí.

Desde el escenario ha tenido palabras de cariño para quienes hoy están sufriendo las guerras y las catástrofes que asolan muchos lugares del mundo.

"Desde aquí —ha dicho— todo nuestro amor a las personas que están sufriendo por los incendios que están arrasando España y también a las víctimas del terremoto de Venezuela, que he visto alguna bandera por aquí".

Se ha referido a la música como un elemento que "tiene el poder de hacer que nos juntemos y no pensemos en las cosas con las que nos bombardea la vida", ha comentado tras recordar a su amigo, el periodista Jesús Quintero.

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"De entre todas las frases geniales de Jesús Quintero —ha añadido— recuerdo ahora aquella que decía que 'una canción no puede parar un tanque, pero le puede partir el corazón al guerrero que lo conduce'".

Durante las dos horas que ha durado el espectáculo, el cantautor ha interpretado algunos de sus temas más recientes como 'Las guapas', 'Hoy no me siento bien' o 'Bésame', incluido en su nuevo álbum y que interpreta en colaboración con Shakira.

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También ha habido lugar en la noche de Fuengirola, como no podía ser de otra manera, para algunas de las canciones que lo catapultaron hasta lo más alto de las listas de ventas, como 'Quisiera ser' o 'Amiga mía'.

Y no se ha olvidado el de "Madrid y Cádiz" —ha dicho— de 'Y si fuera ella' y de 'No es lo mismo', que han hecho las delicias de un público que no ha dudado en bailar cuando han sonado los acordes de guitarra flamenca y en corear cada estrofa de sus temas favoritos.

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"No me quiero ir, nunca se está listo para las despedidas", ha dicho como avance de la inminente despedida, pero nadie se ha movido de su lugar hasta que no han terminado los últimos acordes de 'Corazón partío'. EFE

eg/rfg

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