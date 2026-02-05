Los futuros campeones en Milán-Cortina se entrenarán en cerca de 1 000 equipos de Technogym

La próxima edición de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Milán-Cortina contará con un despliegue tecnológico particular: los 3.500 atletas provenientes de más de 90 delegaciones utilizarán cerca de 1.000 equipos diseñados por Technogym, según informó el medio responsable de la comunicación oficial. Este aporte se traducirá en 22 centros de entrenamiento completamente equipados, una infraestructura que Technogym habilitará para la preparación de los competidores en las 16 disciplinas olímpicas y 6 paralímpicas programadas entre el 6 y el 22 de febrero de 2026.

De acuerdo con la información publicada, la empresa con sede en Italia asumirá la tarea de instalar y mantener estos centros en puntos estratégicos del evento. El medio detalló que las seis principales Villas Olímpicas y Paralímpicas –ubicadas en Milán, Cortina, Predazzo, Livigno, Bormio y Anterselva– servirán como núcleos de preparación para los atletas. Además, Technogym habilitará otros 15 centros específicos para diferentes disciplinas directamente en las sedes de competición, asegurando instalaciones adaptadas a los requerimientos de cada deporte.

La experiencia de Technogym en este tipo de eventos cuenta con antecedentes sólidos. Según consignó el comunicado oficial, la edición de Milán-Cortina 2026 marcará la décima ocasión en la que la empresa actúa como Proveedor Exclusivo y Oficial de los equipos de entrenamiento en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Desde su fundación en Italia hace más de cuatro décadas, Technogym evolucionó desde un taller en un garaje hasta consolidarse como referente mundial en soluciones de deporte, fitness y bienestar, y como proveedor habitual de equipos de entrenamiento en los eventos deportivos de mayor escala.

El medio remarcó que el compromiso de Technogym no se limita a la provisión de maquinaria. La firma también se encargará de los servicios técnicos esenciales, como la configuración y la puesta en marcha de los equipos, junto con la oferta de soporte y asistencia permanente a lo largo de las competencias. Este sistema integral incluye la prestación de soluciones avanzadas como la línea ‘Biostrength’, que emplea inteligencia artificial para planificar rutinas de fuerza personalizadas, y la ‘Skill Line’, una gama de equipos desarrollada en colaboración con deportistas de elite para reforzar la potencia, el desempeño físico y la resistencia en distintas disciplinas.

De acuerdo con el medio, Technogym implementará además herramientas de evaluación como "Technogym Checkup", que permite a los usuarios monitorear parámetros clave de salud y rendimiento. Esta funcionalidad ofrecerá a los participantes la posibilidad de medir de manera precisa variables fisiológicas fundamentales para la alta competición y la optimización del trabajo físico antes, durante y después de cada jornada competitiva.

El impacto logístico y operativo de esta colaboración asegura que las más de 90 delegaciones dispondrán de recursos modernos y diversificados para responder a la exigencia de la competencia internacional. El medio destacó la continuidad de la relación entre Technogym y el Comité Olímpico, que en cada edición reciente recurrió a la firma por su conocimiento en la atención a las demandas de entrenamiento de elite y su enfoque permanente en valores asociados al deporte, el bienestar y la responsabilidad social.

De este modo, la expectativa de la organización es que, con la infraestructura proporcionada y la asistencia permanente, los atletas cuenten con entornos óptimos para alcanzar el máximo rendimiento en las distintas disciplinas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2026.