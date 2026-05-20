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Xi y Putin firman declaración conjunta de fortalecimiento de cooperación estratégica

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Pekín, 20 may (EFE).- Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, firmaron hoy una declaración conjunta para el fortalecimiento de la cooperación estratégica y una profunda asociación, y también para reforzar las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación.

Además, ambos mandatarios aprobaron una segunda declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar y unas nuevas relaciones, durante una ceremonia celebrada en la capital china. EFE

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