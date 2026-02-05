La italiana Enel se anotó un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 22.900 millones de euros en 2025

El flujo de caja de Enel en 2025 logró compensar en buena medida las necesidades de gasto de capital y el desembolso de dividendos, pero no impidió que la deuda financiera neta del grupo alcanzara los 57.200 millones de euros, representando un incremento del 2,5% respecto al año anterior. Este aumento en el pasivo también se vinculó a la evolución favorable del tipo de cambio y a las necesidades derivadas de la recompra de acciones propias por parte de Enel, Endesa y Enel Américas. En este contexto financiero de mayores compromisos y ajustes corporativos, la empresa reportó resultados sólidos, según consignó el medio.

La matriz italiana del grupo energético Endesa comunicó este jueves que durante el año fiscal 2025 logró un resultado bruto de explotación (Ebitda) ordinario de 22.900 millones de euros, cifra que refleja un crecimiento del 2,2% en comparación con el ejercicio anterior. Tal como publicó el medio, el resultado corresponde a una cuenta provisional de resultados que revela que durante el mismo periodo los ingresos totales ascendieron a 80.400 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,9% respecto a los 78.900 millones conseguidos doce meses antes.

El desempeño económico de Enel en 2025 se benefició de la venta de materias primas en un entorno mayorista donde los precios se situaron por encima de los niveles del año previo. A este impulso se sumó el aumento de los ingresos asociados a las redes, lo que contribuyó significativamente a la mejora general de la facturación de la compañía, según detalló la propia empresa en su balance provisional.

No obstante, la empresa también enfrentó factores adversos que limitaron su crecimiento. El medio informó que la disminución de la factura energética para las familias y las pequeñas y medianas empresas, así como una reducción en el volumen de electricidad suministrada a los grandes clientes –los denominados clientes “top”– especialmente en el mercado italiano, restaron dinamismo a los ingresos generales. A esto se sumó una menor aportación de las energías renovables al balance global del grupo, lo que condicionó los resultados de este segmento.

En referencia a las previsiones para el ejercicio 2025, Enel anticipó, de acuerdo con el medio, que los ingresos netos ordinarios superarían ligeramente el tope establecido dentro de su rango anticipado, situado entre 6.700 y 6.900 millones de euros. Esta expectativa positiva apunta a una ligera mejora respecto al objetivo previamente comunicado por la eléctrica italiana.

Por otra parte, el informe provisional destacó que las necesidades financieras relacionadas con la recompra de acciones propias constituyeron uno de los factores determinantes del alza en la deuda financiera neta. Tanto Enel como sus filiales, incluyendo Endesa y Enel Américas, ejecutaron operaciones orientadas a reforzar su posición en el capital social propio durante el último año, lo que, junto con los efectos de las divisas, impactó en el saldo final del endeudamiento, según explicó el medio.

La empresa situó estos resultados dentro de un contexto de transformaciones en el mercado energético. El comportamiento de los principales indicadores se vio determinado por una serie de factores estructurales y coyunturales, como los precios internacionales de la energía, la evolución de la demanda en distintos segmentos de clientes y las estrategias de inversión y desinversión ejecutadas por el grupo. Todo ello configuró un escenario en el que la fortaleza de algunas áreas, como las redes y la intermediación mayorista, contrastó con una etapa menos dinámica para las renovables y una demanda más contenida por parte de los grandes consumidores empresariales.

De este modo, el balance presentado refleja las tensiones propias del sector energético, al tiempo que muestra la capacidad de Enel para generar resultados positivos y anticipar un desempeño financiero acorde a los objetivos estratégicos fijados por la dirección.