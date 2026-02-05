Detenido un reclamado por la justicia que buscaba albergue en un centro de acogida de Santander

La petición de refugio en el centro de acogida Princesa Letizia, localizado en el polígono de Candina, desencadenó la detención de un hombre de 44 años que contaba con una orden judicial activa de búsqueda, detención y personación dictada por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Valladolid. Según informó la Policía Local de Santander, agentes interceptaron al individuo este jueves en dichas instalaciones, como resultado de la aplicación de la mencionada orden.

El medio de comunicación detalló que el sujeto acudió voluntariamente al centro de acogida para solicitar alojamiento, momento en el que los encargados activaron el protocolo previsto al identificar la requisitoria judicial. De acuerdo con la Policía de Santander, los agentes actuaron siguiendo las instrucciones legales correspondientes y llevaron a cabo la detención en el propio recinto social, garantizando la seguridad tanto del resto de usuarios como del personal del centro.

La orden vigente, emitida por el tribunal de Valladolid, implicaba la localización inmediata del varón para su presentación ante la autoridad judicial competente. En consecuencia, los agentes responsables del operativo trasladaron al detenido a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias preceptivas. Este proceso incluyó la notificación formal de la causa pendiente y la coordinación con las autoridades judiciales de Valladolid para definir los pasos siguientes.

El caso fue rápidamente comunicado a las instancias judiciales implicadas, según publicó la Policía Local de Santander. Las autoridades constataron la identidad del detenido y verificaron los antecedentes jurídicos asociados a la reclamación. El centro Princesa Letizia, donde ocurrieron los hechos, atiende regularmente a personas en situación de vulnerabilidad, por lo que mantiene activos mecanismos de control de acceso en colaboración con las fuerzas de seguridad.

Fuentes policiales subrayaron el cumplimiento de los procedimientos legales durante la intervención y la coordinación interinstitucional entre los cuerpos policiales de Santander y Valladolid. La actuación derivó en la apertura de diligencias, que serán remitidas al órgano judicial reclamante para su trámite y resolución.

El suceso destaca la eficacia de los sistemas de alerta y verificación implementados en servicios sociales y albergues municipales, según consignó el medio. Estos procedimientos permiten a los agentes detectar personas con causas pendientes y ejecutar de forma inmediata las órdenes judiciales emitidas por tribunales de otras provincias. El caso quedó a cargo de la autoridad judicial, que determinará las medidas a seguir respecto al detenido.