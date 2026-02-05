Banco Sabadell y ATA renuevan su acuerdo de colaboración para facilitar financiación a los autónomos

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, subrayó en Madrid que los trabajadores por cuenta propia enfrentan un gran número de gestiones administrativas, con una carga que puede llegar a consumir cerca de 200 horas por año solo en burocracia. En este contexto, Amor recalcó la necesidad de agilizar la relación de los autónomos con su entidad financiera y consideró esencial el respaldo de bancos que entienden sus desafíos, aludiendo directamente a la colaboración sostenida con Banco Sabadell. Sobre este escenario, Banco Sabadell y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) formalizaron la renovación de su convenio de colaboración, anunciando una serie de medidas orientadas a facilitar el acceso al crédito y a mejorar las condiciones financieras de los autónomos, tal como reportó ATA en un comunicado.

El acuerdo suscrito entre ambas partes contempla el acceso a una amplia gama de productos y servicios personalizados, ofrecidos en condiciones preferentes a través de la unidad Sabadell Professional, de acuerdo con la información difundida por el medio ATA. Banco Sabadell destinará 2.500 millones de euros para nuevas líneas de financiación diseñadas para autónomos, con el propósito de propiciar el crecimiento y atender sus necesidades de inversión o liquidez.

La entidad también planea, en conjunto con ATA, realizar dos jornadas informativas centradas en cuestiones relevantes para la gestión empresarial de los autónomos, como facturación electrónica y fiscalidad. Según detalló ATA, estos encuentros buscan mejorar la formación de los autónomos respecto a los recursos y servicios disponibles, y orientarles para identificar soluciones útiles en su día a día.

Carlos Ventura, director general de Banca de Empresas y Red de Banco Sabadell, destacó que la entidad continúa fortaleciendo su compromiso con los trabajadores independientes. “Desde su creación, Banco Sabadell ha estado cerca de los profesionales, participando en sus proyectos de crecimiento o transformación”, expuso Ventura durante la firma del acuerdo, según publicó ATA.

ATA señaló que las ventajas del convenio no solo beneficiarán a los autónomos asociados, sino también a sus empleados y familiares de primer grado, ampliando el alcance de las condiciones preferenciales. El catálogo de productos incluye la "Cuenta Sabadell Online Autónomos", que ofrece una rentabilidad anual del 1% TAE hasta un saldo máximo de 20.000 euros y no establece comisión ni gastos de mantenimiento, según informó el medio ATA. Los usuarios de esta cuenta pueden disponer de tarjetas de crédito y débito sin coste y recibirán un reembolso de 120 euros anuales al domiciliar su cuota de autónomo.

Además, los autónomos que abran una cuenta contarán con atención telefónica personalizada y acceso permanente a banca a distancia, junto a la red física de más de 1.000 sucursales y 1.500 especialistas de la entidad, así como con ofertas específicas según su sector. Según ATA, estos clientes tendrán derecho a una segunda cuenta, gratuita y remunerada, para su economía personal. Esta cuenta adicional reembolsa hasta el 3% de los recibos domiciliados de luz y gas, reforzando así el apoyo tanto en el ámbito profesional como en el familiar.

Por otra parte, los terminales de punto de venta (TPVs) contratados antes del 2 de abril de este año tendrán un periodo de seis meses en los que la comisión de mantenimiento y la tasa por operación, estipulada en el 0,20%, serán gratuitas, de acuerdo con la información proporcionada por ATA.

ATA remarcó mediante su comunicado la importancia de la agilidad y el asesoramiento personalizado que Banco Sabadell pone a disposición de los trabajadores autónomos, dado el contexto de incertidumbre al que se enfrentan habitualmente. Amor, el presidente de la asociación, sostuvo que “los autónomos viven en un constante estado de inseguridad y solo con el apoyo de entidades especializadas en ellos como Sabadell pueden planificar y afrontar los nuevos retos y proyectos”. También insistió en la necesidad de ofrecer soluciones que incrementen la competitividad del colectivo.

El medio ATA precisó que la firma de esta renovación contó con la participación directa de Lorenzo Amor por parte de la organización de autónomos y de Carlos Ventura en representación de Banco Sabadell, quienes sostuvieron que la cooperación entre ambas entidades aporta valor añadido y herramientas efectivas para que los autónomos superen los desafíos diarios de su actividad.