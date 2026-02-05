Anglo American anticipa una nueva amortización de De Beers

El grupo minero británico Anglo American ha advertido este jueves de que podría volver a ajustar a la baja el valor de De Beers, el gigante de los diamantes que la empresa busca segregar del grupo, en lo que supondría la tercera amortización del negocio desde 2024.

En una actualización de su actividad en 2025, la multinacional ha confirmado que "está llevando a cabo una revisión del deterioro del valor contable de De Beers", evaluando el impacto de las condiciones del mercado de diamantes, lo que podría resultar en un deterioro de los resultados del ejercicio completo.

Asimismo, ha reiterado que continúa buscando una separación de doble vía para De Beers, para lo que actualmente está en marcha un proceso estructurado de venta.

"La venta de nuestros negocios de carbón siderúrgico y níquel, y la separación de nuestro icónico negocio de diamantes (De Beers), continúan avanzando y, una vez completadas, Anglo American se centrará en su base de activos de recursos de clase mundial en cobre, mineral de hierro premium y nutrientes para cultivos", ha explicado la compañía.

Por otro lado, Anglo American ha informado de que en 2025 la producción de cobra disminuyó un 10%, hasta 695.000 toneladas métricas, incluyendo un retroceso del 14% en el cuarto trimestre de 2025, hasta 170.000 toneladas métricas, mientras que la producción de diamantes bajó un 12% en el año, con una caída del 35% en el último trimestre.

En el caso del cobre, la compañía ha revisado a la baja sus estimaciones de producción para 2026, hasta un rango de entre 700.000 a 760.000 toneladas métricas, frente a la horquilla anterior de entre 760.000 y 820.000 toneladas métricas.

"De cara al futuro, seguimos enfocándonos en la excelencia operativa y el crecimiento", declaró Duncan Wanblad, consejero delegado de Anglo American, para quien 2025 ha sido un año "de transformación significativa y un momento decisivo" en la larga trayectoria de la compañía.

El pasado mes de septiembre, Anglo American anunció su intención de fusionarse con su rival canadiense Teck Resources para crear un gigante de las materias primas con una capitalización bursátil conjunta de 53.000 millones de dólares (44.850 millones de euros) que pasará a llamarse Anglo Teck y estará controlada al 62,4% por los accionistas de Anglo American y al 37,6% por los de Teck una vez se cierre la operación.