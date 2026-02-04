Agencias

Zubimendi: "Merino va a hacer todo lo posible para estar en el Mundial y si no llega será una putada"

Guardar

El centrocampista español Martín Zubimendi aseguró que su compañero en el Arsenal FC y la selección española Mikel Merino, que pasará por quirófano por una lesión ósea en el pie derecho, "va a hacer todo lo posible" para estar en el Mundial del próximo verano y "si no llega será una putada".

"Está dolorido, es muy profesional, se cuida y siempre piensa en lo mejor para el club. Sé que al que más le duele es a él, pero el daño que le ha hecho al club su lesión es mucho", indicó el mediocentro en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, tras clasificarse a la final de la Copa de la Liga en Inglaterra.

El club londinense comunicó que se espera que Merino "esté de baja durante un periodo prolongado, con el objetivo de volver a entrenar con normalidad antes del final de la temporada", por lo que podría peligrar su presencia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que arranca el 11 de junio.

"A ver, aparenta estar bien, pero cada uno cuando llega a su casa... Entiendo que es más duro de lo que aparentas. Sé que va a hacer todo lo posible para llegar, y si no llega será una putada. A ver qué pasa", agregó Zubimendi.

Además, el vasco zanjó los debates sobre que si es la pieza que le falta al Real Madrid, tras este inicio de curso. "No creo, el Madrid tiene jugadores de sobra para hacerlo bien. Qué va, qué va", señaló el centrocampista, de 27 años.

Para Zubimendi, el sueño es ganar la Premier, aunque "el sueño completo sería más cosas". "Pero me he dado cuenta de que aquí se le da mucha importancia (a la Premier) y, después de todo lo que he vivido en el Arsenal, la verdad que la merece, porque es muy difícil ganarla. Aquí ganar es muy difícil para todos, nadie gana fácil", opinó.

Así, comparó el fútbol en Inglaterra y España en Champions, con cinco equipos ingleses y sólo un español en el 'Top 8' continental. "Es verdad que la adaptación a la Liga ha sido buena, he notado que los partidos son muy exigentes, que todos te aprietan y el nivel es muy alto. A los equipos españoles nunca hay que descartarlos, el Barça llegó a semifinales el año pasado, el Real Madrid es el Real Madrid y el Atlético tiene jugadores de sobra. La Champions es diferente y se puede dar cualquier cosa", dijo.

Finalmente, abordó la polémica del derbi vasco por la expulsión de Brais Méndez tras golpear, según el Comité Técnico de Árbitros (CTA) "deliberadamente" y "de forma no insignificante" en la cara al defensa del Athletic Club Aitor Paredes. "No sé cómo estará el tema por allí, pero para mí es dudosa", concluyó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Senado tramita una proposición del PP para sancionar a cargos que no respeten la bandera y el himno de España

La iniciativa presentada por el grupo mayoritario busca establecer normativas y castigos para responsables institucionales que desatiendan la protección de emblemas oficiales nacionales, autonómicos y locales, ampliando así la regulación respecto a símbolos frente al actual código penal

El Senado tramita una proposición

Detenido en Colombia uno de los líderes de Los Comandos de la Frontera, disidente de las extintas FARC

Alias ‘Pitufo’, acusado de manejar recursos y rutas ilícitas en Ecuador y Perú y vinculado a un ataque mortal contra personal militar, fue apresado tras un operativo conjunto entre fuerzas colombianas y la DEA, según Defensa

Detenido en Colombia uno de

El Ejército de EEUU confirma un ataque contra Estado Islámico en Somalia en colaboración con Mogadiscio

Fuerzas estadounidenses, junto con autoridades de Somalia, realizaron un ataque aéreo en el este del país contra militantes en las montañas de Golis, según afirmó AFRICOM, buscando debilitar la infraestructura de grupos terroristas activos en la región

El Ejército de EEUU confirma

Un informe revela que el Parlamento incumple la Constitución al actuar como "simple buzón" de las peticiones ciudadanas

La organización Political Watch advierte sobre la falta de transparencia y eficacia en la tramitación de solicitudes escritas dirigidas a las Cámaras, un problema que impulsa a los ciudadanos a buscar soluciones fuera del sistema nacional

Un informe revela que el

Óscar López dice que Ayuso participará "como lideresa de la ultraderecha española" en el evento en Mar-a-Lago con Milei

Óscar López dice que Ayuso