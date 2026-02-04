Zubimendi: "Merino va a hacer todo lo posible para estar en el Mundial y si no llega será una putada"

El centrocampista español Martín Zubimendi aseguró que su compañero en el Arsenal FC y la selección española Mikel Merino, que pasará por quirófano por una lesión ósea en el pie derecho, "va a hacer todo lo posible" para estar en el Mundial del próximo verano y "si no llega será una putada".

"Está dolorido, es muy profesional, se cuida y siempre piensa en lo mejor para el club. Sé que al que más le duele es a él, pero el daño que le ha hecho al club su lesión es mucho", indicó el mediocentro en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, tras clasificarse a la final de la Copa de la Liga en Inglaterra.

El club londinense comunicó que se espera que Merino "esté de baja durante un periodo prolongado, con el objetivo de volver a entrenar con normalidad antes del final de la temporada", por lo que podría peligrar su presencia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que arranca el 11 de junio.

"A ver, aparenta estar bien, pero cada uno cuando llega a su casa... Entiendo que es más duro de lo que aparentas. Sé que va a hacer todo lo posible para llegar, y si no llega será una putada. A ver qué pasa", agregó Zubimendi.

Además, el vasco zanjó los debates sobre que si es la pieza que le falta al Real Madrid, tras este inicio de curso. "No creo, el Madrid tiene jugadores de sobra para hacerlo bien. Qué va, qué va", señaló el centrocampista, de 27 años.

Para Zubimendi, el sueño es ganar la Premier, aunque "el sueño completo sería más cosas". "Pero me he dado cuenta de que aquí se le da mucha importancia (a la Premier) y, después de todo lo que he vivido en el Arsenal, la verdad que la merece, porque es muy difícil ganarla. Aquí ganar es muy difícil para todos, nadie gana fácil", opinó.

Así, comparó el fútbol en Inglaterra y España en Champions, con cinco equipos ingleses y sólo un español en el 'Top 8' continental. "Es verdad que la adaptación a la Liga ha sido buena, he notado que los partidos son muy exigentes, que todos te aprietan y el nivel es muy alto. A los equipos españoles nunca hay que descartarlos, el Barça llegó a semifinales el año pasado, el Real Madrid es el Real Madrid y el Atlético tiene jugadores de sobra. La Champions es diferente y se puede dar cualquier cosa", dijo.

Finalmente, abordó la polémica del derbi vasco por la expulsión de Brais Méndez tras golpear, según el Comité Técnico de Árbitros (CTA) "deliberadamente" y "de forma no insignificante" en la cara al defensa del Athletic Club Aitor Paredes. "No sé cómo estará el tema por allí, pero para mí es dudosa", concluyó.