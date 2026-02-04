Starmer lamenta haber nombrado a Mandelson como embajador de EEUU por sus lazos con Epstein

La investigación policial en torno a Peter Mandelson cobró impulso luego de que salieran a la luz extractos bancarios en los que Epstein realizó tres transferencias de 25.000 dólares cada una a las cuentas de Mandelson entre los años 2003 y 2004. Ante el Parlamento británico, el primer ministro Keir Starmer confirmó que, al revelarse estos y otros datos inéditos sobre la naturaleza de la relación entre Mandelson y Jeffrey Epstein, procedió a destituirlo de su cargo como embajador en Estados Unidos. Según información publicada por medios británicos y recogida por Europa Press, Starmer también reconoció que ordenó la apertura de una investigación y que impulsará procesos legislativos para despojar a Mandelson de sus títulos y beneficios honoríficos.

Durante su intervención parlamentaria, Starmer admitió que lamenta profundamente haber designado a Mandelson como embajador y lo acusó de haber mentido reiteradamente acerca del alcance de su relación con Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales. Según divulgó Europa Press, Starmer afirmó: "Lo que no se sabía era la profundidad, la magnitud y el alcance de la relación. Mintió a todo el mundo sobre eso durante años, y en septiembre se publicó nueva información que demostraba que la relación era sustancialmente diferente de lo que nos habían hecho creer. Cuando salió a la luz la nueva información, le despedí". El primer ministro también aseguró que, en caso de haber conocido estos hechos anteriormente, Mandelson no habría formado parte del Gobierno ni habría estado próximo a cargos oficiales.

Starmer agregó que tiene previsto publicar la totalidad de la documentación relativa al caso, exceptuando aquellos archivos cuyo contenido pueda afectar la seguridad nacional. Además, indicó que existe voluntad política desde el Ejecutivo para crear un marco legislativo cuyo objetivo sea retirar el título nobiliario que aún ostenta Mandelson, designado actualmente como lord. Estas declaraciones consolidan la posición oficial del gobierno respecto al escándalo generado por las relaciones del exfuncionario con Epstein.

De acuerdo a los reportes, la Policía Metropolitana de Londres ha comenzado una investigación penal contra Mandelson, quien fuera también excomisario europeo de Comercio. El proceso busca esclarecer si Mandelson reveló información sensible a Epstein relacionada con el proceso de rescate financiero de la Eurozona en 2010, operación que ascendió a 500.000 millones de euros y que se encontraba bajo negociación durante su etapa como ministro en el gobierno de Gordon Brown, entre 2007 y 2010. Según Europa Press, estos hechos han sido catalogados como prioritarios por las autoridades policiales y judiciales.

Mandelson presentó el lunes su renuncia al carnet del Partido Laborista tras la publicación de los movimientos bancarios que vinculan financieramente a Epstein con el exembajador. La salida de Mandelson del partido ocurre en un contexto de presión sobre la transparencia y la responsabilidad ética de los servidores públicos tras el escándalo Epstein y el posterior análisis de los vínculos de figuras políticas con el culpable de delitos sexuales.

Según detalló Europa Press, el nombramiento de Mandelson como embajador ocurrió en diciembre de 2024. No obstante, en septiembre de 2025 el primer ministro Starmer firmó su cese tras el surgimiento de nuevos detalles que comprometían a Mandelson. Entre los documentos revelados se encuentran correos electrónicos en los que el exembajador expresó su respaldo a Epstein después de la imputación de este último en 2006 por un caso relacionado con prostitución de menores. Esta correspondencia fue considerada por el gobierno como evidencia crucial para justificar el despido.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió recientemente un lote de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre Epstein. En uno de esos documentos aparece una imagen de Mandelson en ropa interior acompañado de una mujer cuyo rostro fue censurado para preservar el anonimato, aunque se desconoce el contexto específico en que fue tomada la fotografía. Estos nuevos elementos han intensificado el escrutinio mediático y jurídico en torno a Mandelson, según coincidieron varios medios británicos.

A lo largo de los procedimientos, Starmer manifestó en sede parlamentaria que “Mandelson traicionó a nuestro país, a nuestro Parlamento y a mi partido”, frase que recogió Europa Press. Esta declaración sella el distanciamiento político y personal entre el actual primer ministro y el exfuncionario al que él mismo seleccionó para encabezar la legación diplomática del Reino Unido en Washington.

La acumulación de pruebas y documentos sumados a la investigación penal abierta reviste gravedad institucional por la posibilidad de que un alto funcionario británico hubiera facilitado información crítica a un individuo condenado por delitos sexuales y con un historial de influencias sobre personalidades internacionales. Así lo evidencian los documentos y testimonios recogidos en la última etapa del proceso, según relató Europa Press.

Con este contexto, el gobierno británico y sus instituciones de control trabajan en la revisión de los procedimientos de selección y nombramiento de altos cargos, así como en la depuración de responsabilidades en torno al caso y la elaboración de legislación destinada a evitar situaciones similares en el futuro, según los registros periodísticos recientes. Starmer reiteró su compromiso con la divulgación de información y la colaboración con las autoridades durante la sesión de control parlamentaria.

La atención mediática y social continúa centrada en el desarrollo de las investigaciones, la publicación de archivos oficiales y la tramitación del proyecto que podría dejar sin título nobiliario a Peter Mandelson. Europa Press y varios diarios británicos mantienen un seguimiento cercano de las novedades relacionadas con el avance de la investigación, la reacción de los partidos políticos y la repercusión institucional, en tanto prosiguen las diligencias penales y administrativas iniciadas tras la filtración de los vínculos entre Mandelson y Jeffrey Epstein.