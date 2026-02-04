Agencias

Putin y Xi apuestan por reforzar las "ejemplares" relaciones bilaterales entre Rusia y China

Los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente, han apostado este miércoles por reforzar las "ejemplares" relaciones bilaterales entre ambos países, que según el mandatario chino ya cuentan con "una buena trayectoria" a la espera de la puesta en marcha de un "gran plan de desarrollo".

Durante una videollamada entre ambos, Putin ha alabado los lazos entre las partes y ha expresado que la cooperación entre estas dos potencias presenta un "factor de estabilidad ante las turbulencias globales". "Esto cumple con los intereses fundamentales de nuestros países y pueblos, (...) además de mejorar su bienestar", ha aseverado Putin, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Además, ha destacado los acuerdos energéticos alcanzados con China, que convierten a Moscú en el principal proveedor de energía del gigante asiático. "Rusia encabeza este suministro en una alianza energética que es beneficiosa para ambos y que es verdaderamente estratégica", ha dicho.

"Seguimos adelante con el diálogo activo para lograr una energía nuclear pacífica con ayuda de nuevas tecnologías", ha continuado, en unas conversaciones que tienen lugar después de que el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, se reuniera con el jefe del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, el domingo en Pekín.

Asimismo, los dos líderes han apostado por mantener una comunicación directa y abierta para abordar asuntos de importancia fundamental para ambos y lograr una mejoría de las relaciones.

