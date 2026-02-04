Agencias

Novo Nordisk ganó un 1,4% más en 2025, pero alerta de una caída de hasta el 13% de sus resultados en 2026

La farmacéutica danesa Novo Nordisk registró un beneficio neto de 102.434 millones de coronas (13.714 millones de euros) en 2025, lo que supone un incremento del 1,4% respecto del resultado contabilizado un año antes por el propietario de 'Ozempic' y 'Wegovy', que ha advertido de que sus ventas y resultado operativo podrían llegar a bajar hasta un 13% en 2026 como consecuencia de una competencia cada vez mayor en el segmento de la lucha contra la obesidad.

Las ventas netas de Novo Nordisk en el último ejercicio sumaron 309.064 millones de coronas (41.379 millones de euros), un 6,4% más que un año antes, incluyendo ingresos anuales por la comercialización de 'Ozempic' de 127.089 millones de coronas (17.015 millones de euros), un 5,6% más, mientras que las ventas de Wegovy crecieron un 36%, hasta 79.106 millones de coronas (10.591 millones de euros).

"El panorama competitivo ha evolucionado de forma drástica. Donde antes disfrutábamos de un claro liderazgo en el tratamiento de la obesidad, prácticamente todas las grandes compañías farmacéuticas ahora lo reconocen como un mercado atractivo", han comentado Lars Rebien Sorensen, presidente del consejo de administración de Novo Nordisk, y Maziar Mike Doustdar, consejero delegado de la compañía.

"De cara a 2026 y más allá, no prometemos un rápido retorno a las extraordinarias tasas de crecimiento de los últimos años", han advertido los directivos, dado que las condiciones del mercado han evolucionado, "la competencia se ha intensificado" y ampliar el acceso a nuestros medicamentos implica encontrar nuevas formas de llegar a más pacientes, a la vez que seguimos invirtiendo en los tratamientos innovadores.

De este modo, el laboratorio danés anticipa que sus ventas a tipo de cambio constante en 2026 podrían llegar a caer entre un 5% y un 13%, mientras que el beneficio operativo ajustado a tipo de cambio constante también bajaría en una proporción del 5% al 13%.

Por otro lado, la compañía lanzará desde hoy un programa global de recompra de acciones por un importe máximo de 15.000 millones de coronas danesas (2.008 millones de euros) con el objetivo de reducir el capital social de la empresa y cumplir con las obligaciones derivadas de los programas de incentivos basados en acciones.

Las acciones de la danesa llegaban a caer hasta un 19,5% tras la apertura de la Bolsa de Copenhague, ampliando a más del 48% la corrección acumulada en los últimos doce meses.

EuropaPress

