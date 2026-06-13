David Raya: "La portería está en muy buenas manos juegue quien juegue"

El futbolista internacional español David Raya ha asegurado este sábado que "la portería" de la selección nacional "está en muy buenas manos juegue quien juegue" durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ya se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

"Yo creo que la portería está en muy buenas manos juegue quien juegue. Creo que Unai, desde que debutó creo que ha dado nivel a la portería. Hemos ganado la Nations League y hemos ganado la Eurocopa con él. Y creo que es un gran portero que nos ha dado estos títulos siendo el titular", dijo Raya en rueda de prensa desde Chattanooga (Tennessee).

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"Las críticas van por buscar el titular o por buscar el debate, pero la competencia creo que es muy buena. Creo que ya no solo es Joan, o yo o Remi... No nos podemos olvidar de Robert, también ahora vino Leo [Román] en el grupo de apoyo, que aparte de ser un gran portero fue una gran persona. Pues yo creo que con Unai hemos ganado estos títulos y ha sido muy importante para nosotros", ahondó en su elogio a Unai Simón.

"El grupo está increíblemente feliz, con ilusión de poder empezar ya en 48 horas, con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar y a por todas, a poder intentar ganar el primer partido, que es muy importante", aludió al debut de España del próximo lunes (18.00 horas) ante Cabo Verde.

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"Siempre ha habido mucha competencia, sobre todo en la selección española con los porteros que hemos tenido. Y con total naturalidad, con compañerismo, intentando empujar uno al otro para ser mejores y hacerle la vida un poquito difícil al míster para que, a quien tenga que elegir, que no sea fácil. Aquí estamos todos para ayudar al equipo, y a quien le toque jugar el primer partido, el segundo, el tercero o todo el torneo lo va a hacer lo mejor que puede. Y los que se queden fuera, ayudándoles desde fuera como hemos hecho siempre, con compañerismo", repitió.

"Si estamos dando el 100% todos los días en los entrenamientos, creo que nos hacemos mejores e incluso a nuestros compañeros los hacemos mejores. Entonces lo vivimos con total naturalidad, sabemos que tenemos una gran selección, sobre todo tenemos grandes porteros; no solo los que estamos aquí, sino los que no han podido venir y es un lujo poder trabajar con estos porterazos", comentó Raya.

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"Hay muchas selecciones que son complicadas y que también pueden ser favoritas para poder ganar el Mundial. Es un torneo muy largo, especialmente este año con más rondas, con más selecciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir paso a paso, partido a partido, y enfocarnos en nosotros, en lo que sabemos controlar y lo que sabemos hacer a diario. Y ya veremos hasta dónde llegamos y ojalá podamos, con ese favoritismo, poder ganar el Mundial", deseó el guardameta del Arsenal.

"Al fin y al cabo es normal que los medios de comunicación, teniendo a porteros tanto Joan como Unai que están en la Liga, que intenten poner ahí un poco el debate. Yo llevo muchísimos años fuera. Yo me acuerdo que la primera vez que vine a la selección la gente se preguntaba quién era yo. Entonces, lo vivo con naturalidad. Yo estoy haciendo mi trabajo en mi club para poder ser mejor y para poder representar a mi país, que es lo más importante para mí en estos momentos", argumentó.

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Se alegró "de poder estar aquí" y "poder intentar ayudar al equipo lo máximo posible y poder conseguir la segunda estrella". El debate os lo dejo para todos vosotros. Yo estoy intentando hacerle la vida imposible al míster para que sea muy difícil a quien tenga que elegir", recalcó.

Luego habló sobre Cabo Verde. "Creo que va a ser un partido muy duro. Es una selección que quiere tener el balón. Nosotros también lo queremos tener. Y cualquier error que cometas defensivamente te pueden crear una ocasión, te pueden crear peligro", advirtió. "Puede que sena revelación o como veas que no le da bastante importancia a esta selección, pero sabemos que va a ser un partido muy, muy, muy duro. Y lo afrontamos con total naturalidad, con mucha exigencia, que sabemos que no va a ser un partido fácil. Esperemos poder estar a la altura y poder ganar", agregó.

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"Desde que coincidí con Joan Garcia en la convocatoria de marzo y ahora mismo, la relación es espectacular. Es una persona que siempre está sonriendo, siempre está con ganas de trabajar, muy trabajador. Un portero que es muy completo en todas las áreas y es un lujo poder trabajar con él. Creo que ha hecho una temporada increíble en el Barça. Sin él, el Barça no habría llegado a ganar la Liga tan fácil, por así decirlo. Es un placer tenerlo con nosotros y le deseo lo mejor. Es un placer poder compartir con él el vestuario y entrenar con él", destacó.

"Yo creo que el buen comienzo de todo torneo, ya sea en un Mundial, en la Eurocopa, en la Liga o en cualquier competición, es muy importante porque te da esa confianza de empezar y de tirar para adelante. Pero siempre he dicho que no es cómo se empieza, sino cómo acaba. Todo el mundo tiene el recuerdo de Sudáfrica, entonces vamos a intentar empezar lo mejor posible", se refirió al título mundialista de España en 2010.

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Además, fue preguntado por opciones pasadas de jugar con Inglaterra. "Nunca se me ha pasado en la cabeza. Yo siempre me siento español. Siempre he querido representar a España y nunca me había planteado poder representar a Inglaterra porque no lo sentiría. Me sentiría un extraño. Por muchos años que lleve yo en Inglaterra, yo siempre me he sentido español y siempre va a ser así", contestó Raya al respecto.

Mientras, alabó a Luis de la Fuente. "Pues te hace feliz, te hace sonreír, te hace sentirte valorado sobre todo por el seleccionador. Ya no solo estar en la lista, sino que te reivindiquen de esa manera y que, por ejemplo, a vosotros que os recuerde que también estoy yo en la lista te hace sentir muy bien, te hace sentirte querido. Las palabras que dijo el míster en la rueda de prensa fueron muy buenas y la verdad que las llevo en el corazón", admitió el cancerbero 'gunner'.

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Igualmente señaló que el secreto de tener a buenos porteros en la 'Roja' es "vivir en España" o al menos "salir desde España". "Creo que siempre hemos tenido muy buenos porteros. La academia de porteros es increíble y ya no solo los porteros que están saliendo ahora, sino los que van a salir en el futuro. Es un lujo poder continuar con la academia de porteros que tenemos en nuestro país y creo que lo estamos demostrando con el nivel que estamos dando en todas las ligas", opinó.

"Creo que hay que sacarle mucho fruto a esto, que tener un portero que sea de garantías en la selección, como hemos tenido todos los años, está visto que nos puede dar títulos y esperemos dar muchos más", auguró.

"Es muy diferente la posición de portero a una posición de jugador, ya que un portero solo juega uno y un jugador tiene más oportunidades de jugar, pero también somos tres porteros de estilos diferentes. Pero te ayudan en todo, te ayudan en fases que a lo mejor tú lo ves de una manera y te ayudan en otras. Te hace pensar, te hace recapacitar en pensamientos, en momentos del entrenamiento", analizó sobre su puesto.

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"Al ser un grupo reducido que entrenamos aparte con el entrenado de porteros, nos hace estar al 100%; y estando al 100% quieres ser un poquito mejor cada día y ellos también quieren ser un poquito mejor cada día. Cada vez nos estamos ayudando y empujando uno al otro para ser mejores", volvió a hablar finalmente sobre Joan Garcia y Unai Simón.