Italia repele ciberataques rusos contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo

Italia repelió varios ciberataques rusos contra los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo, en concreto, dirigidos a varias sedes olímpicas, incluidos hoteles, según informó este miércoles el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Durante una visita a Washington, Tajani destacó que los ataques se originaron en Rusia, y agradeció a las autoridades de seguridad que lograron frustrarlos. "La ciberseguridad se está convirtiendo en un factor clave, por lo que estoy muy satisfecho. Por supuesto, hemos informado a todas las demás autoridades pertinentes", añadió.

Según informan los medios de comunicación italianos, las autoridades locales se prepararon con antelación para los riesgos que suponen los ciberataques durante los Juegos Olímpicos de Invierno. Por ello, un equipo de especialistas está trabajando con expertos del comité organizador para repeler los ataques contra este gran evento, que arranca este viernes y se prolongará hasta el 22 de febrero.

