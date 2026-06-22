Agenda informativa multisoporte América para el lunes 22 de junio de 2026

COLOMBIA

- El país entrará en una nueva fase política si se confirman los resultados preliminares de las elecciones presidenciales del domingo en las que el ultraderechista Abelardo de la Espriella habría ganado por un estrecho margen como sucesor del presidente progresista Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. (foto) (video)

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- Los mercados colombianos y los sectores gremiales reaccionan a la eventual victoria- según el conteo preliminar- en las elecciones del domingo del ultraderechista Abelardo de la Espriella. (foto) (video)

- El candidato izquierdista Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, habla en una rueda de prensa tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas. (foto) (video)(directo)

- La segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas terminó en la madrugada de este lunes con disturbios aislados en Bogotá y Cali que dejaron daños en infraestructuras públicas, varios heridos y detenidos, aunque sin víctimas mortales, informaron las autoridades locales.

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- El resultado de la segunda vuelta presidencial del domingo es el más estrecho que recuerde el país, según datos históricos de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios.

- La Misión de Observación Electoral de Cataluña presentará su informe preliminar sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (foto)(vídeo)

PANAMÁ

- Sesión de apertura de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). (foto) (vídeo) (directo)

- Al menos cinco jefes de Estado y de Gobierno participan en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá, convocado en 1826 por Simón Bolívar para defender la soberanía de los países americanos. (foto) (vídeo)

ESTADOS UNIDOS

- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza por 60 días la venta de petróleo producido por Irán, tras calificar de "productivas" las negociaciones de paz en Suiza y destacar el compromiso de Teherán de garantizar el tráfico por el estrecho de Ormuz.

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- Delegaciones de Israel y del Líbano celebran su quinta ronda de negociaciones de paz en Washington.

- El consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio, con atención a Siria.

- Labores de limpieza del estanque reflectante de Washington que se ha vuelto a llenar de algas que han teñido nuevamente de verde el agua, apenas un par de semanas después de completarse la costosa y controvertida remodelación impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump. (foto)(vídeo)

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- El Departamento del Tesoro emite una licencia general que autoriza por 60 días la venta de petróleo producido por Irán, tras avances en las "productivas" conversaciones de paz en Suiza.

- El economista estadounidense Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y una de las figuras más influyentes de la historia financiera contemporánea, fallece este lunes a los cien años. (foto) (video)

- Wall Street abrió mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía el 0,47 %, mientras que los inversores observan de cerca el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza para logar un acuerdo definitivo al conflicto.

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- El congresista Adriano Espaillat, un veterano de la política neoyorquina, enfrenta una reñida batalla para conservar el escaño del Distrito 13 de Nueva York en el Congreso en las primarias demócratas del martes. (Foto)

- Alberto Carvalho renunció como superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles (LAUSD), el segundo más grande de Estados Unidos, en medio de una investigación criminal del FBI.

MÉXICO

- Conferencia de prensa de la presidenta, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- La banda de rock alternativo Enjambre ofrece una conferencia de prensa sobre sus próximos conciertos que ofrecerán en el estadio GNP Seguros. (foto)

CUBA

- Entrevista con la historiadora cubano-estadounidense Ada Ferrer, especializada en las conflictivas relaciones entre sus dos países. (Video)

La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó un nuevo crimen machista en Cuba, y con éste suben a 32 los feminicidios ocurridos durante el presente año, según los datos compilados por EFE.

- El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, hace una visita a Cuba. (foto) (video)

VENEZUELA

- Expertos abordarán el impacto de las recientes medidas adoptadas para levantar el sector de Hidrocarburos de Venezuela durante el foro ‘El petróleo como motor de reconstrucción económica y social’ de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). (Foto) (Video)

- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa. (Video)

ECUADOR

- Estados Unidos y Ecuador firman la carta de implementación del proyecto 'Frontera Segura', para la estrategia de seguridad fronteriza del país andino. (Foto) (Video)

ARGENTINA

- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, participa de un encuentro con empresarios en Buenos Aires. (foto)(vídeo)

- Argentina publica los datos de desempleo correspondientes al primer trimestre de 2026.

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

BOLIVIA

- Atención veterinaria a costos accesibles y servicios gratuitos para perros y gatos callejeros y los que están bajo custodia de organizaciones animalistas son algunos de los servicios que ofrece la primera clínica pública para animales (Foto) (Video)

URUGUAY

- El Archivo General de la Nación, la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y la Universidad de la República firman un convenio para implementación de políticas de tratamiento, preservación y administración de información documental sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1968 y 1985. (video)

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EL SALVADOR

- La abogada salvadoreña Ruth López, defensora de derechos humanos y critica del Gobierno del presidente Nayib Bukele, cumple 400 días encarcelada.

DEPORTES

México.- En pleno desarrollo del Mundial de fútbol, existe el temor de que el torneo deportivo sea una especie de "imán" para aumentar exponencialmente los fraudes digitales en la reventa de entradas o en transacciones bancarias. (Foto)

México.- Entrenamiento de la Selección Nacional previo a su juego contra República Checa. (foto)

EE.UU.- Argentina se enfrenta a Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo J. (foto) (video)

EE.UU.- Francia se enfrenta a Irak en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo I. (foto) (video)

EE.UU.- Noruega se enfrenta a Senegal en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo I. (foto) (video)

EE.UU.- Jordania se enfrenta a Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo J. (foto) (video)

EE.UU.- Chattanooga.- Entrenamiento de la selección española en Chattanooga, Tennessee. (foto)(vídeo)

Argentina.- Los argentinos siguen el partido de su selección ante Austria. (foto) (video)

Canadá.- Entrenamiento y rueda de prensa de la selección de Panamá en Toronto. (foto)(vídeo)

EE.UU.- MLB - Miami Marlins vs Texas Rangers. (foto) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

ma/lnm