La Bolsa de París baja un 0,25 % lastrada por el sector del lujo

París, 22 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, bajó este lunes un 0,25 % lastrado por el sector del lujo, y en particular por Hermès, cuyas acciones cayeron un 5,9 % por las previsiones de que sus próximos resultados empresariales no estarán a la altura.

Al finalizar la jornada, que transcurrió casi exclusivamente en terreno negativo, aunque con algo de mejora en la recta final de la sesión, el selectivo parisino se ubicó en los 8.400,11 puntos.

El volumen de operaciones fue moderadamente alto, con intercambios valorados en 4.876 millones de euros.

A nivel de los valores, una veintena de compañías cerraron a la baja y la otra mitad lo hizo al alza.

Los títulos que más perdieron fueron los de Hermès (-5,90 %), los del también gigante del lujo LVMH (-3,59 %) y los de la empresa aeroespacial y de defensa Thales (-2,62 %).

Los mayores avances fueron para el grupo de distribución Carrefour (3,54 %), la multinacional de alimentación Danone (2,43 %) y el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (2,28 %). EFE