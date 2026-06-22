La Bolsa de Londres sube un 0,72 %, con los bancos al alza, tras la dimisión de Starmer

Londres, 22 jun (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,72 % en una jornada convulsa para la política británica, después de que el actual primer ministro del país, Keir Starmer, anunciase su dimisión como líder del Partido Laborista y la consiguiente apertura de un periodo de transición para encontrar a su sucesor.

Starmer dejará el cargo previsiblemente en las próximas semanas, una vez se designe al próximo primer ministro, dos años después de su llegada al poder en 2024, tras vencer con mayoría absoluta en las últimas elecciones generales.

En la víspera del décimo aniversario del referéndum del Brexit, el Reino Unido se encamina a su séptimo primer ministro en una década.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, subió 74,58 puntos, hasta los 10.437,85, mientras que el secundario, o FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, cerró prácticamente plano, con una leve bajada del 0,02 %, hasta los 23.197,01 enteros.

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El sector más beneficiado en la sesión de este lunes fue el bancario, encabezado por las entidades Natwest, Barclays y Lloyds, que crecieron un 3,95 %, un 3,94 % y un 3,90 %, respectivamente.

Entre las caídas se encontraron la empresa de defensa Babcock International Group, que cedió un 5,89 %, junto a la empresa minorista de ropa de deporte JD Sports Fashion, que disminuyó un 3,14 %, y la firma británica de ropa de lujo Burberry, que descendió un 2,82 %. EFE

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