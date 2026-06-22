El Mundial, un "imán" para los fraudes digitales en México agravado por la IA

Diego Estrada

Ciudad de México, 22 jun (EFE).- En pleno desarrollo del Mundial de fútbol existe en México la sensación de que el torneo deportivo sea una especie de "imán" para el aumento exponencial de los fraudes digitales en la reventa de entradas o en transacciones bancarias, un riesgo que en los últimos años se ha agravado por la irrupción de la inteligencia artificial.

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Alejandro Romero, CEO de Cyberpeace, empresa que ofrece servicios de seguridad digital a otras entidades mexicanas, explicó a EFE este lunes que los 300.000 intentos de ciberataques que cada día sufre el país se han "duplicado" en mayo y junio, una realidad que atribuye a la Copa del Mundo, que se celebra de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

"Los ataques que estamos sufriendo son un imán, un campo fértil para el atacante, que tiene a todos concentrados en un mismo lugar, con la misma pasión y buscando lo mismo", dijo Romero al mencionar el contexto "propicio" que a su juicio supone el torneo deportivo para las estafas por internet.

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Según su análisis, los ataques en la red están destinados a engañar a los hinchas, sobre todo los que "están buscando alguna promoción o algo con ese sentido de urgencia" como reservas de alojamiento o compra de entradas.

Es por ello que, añadió, los perpetradores de estos delitos ven una "gran oportunidad" en el Mundial, con estafas con distinto grado de complejidad.

Entre las más comunes, el directivo de Cyberpeace citó la existencia de aplicaciones falsas que se hacen pasar por las oficiales de la FIFA y que infectan con un virus al dispositivo conectado que "monitorea todo lo que la persona está haciendo".

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"Puede ser conectarse a cuentas bancarias, sistemas de mensajería, redes sociales. Todo eso lo está escuchando el atacante en el momento en el que bajó esta aplicación. Entonces es mucho más peligroso que solo la pérdida de información: le estás dando acceso directo a tu ente digital", alertó Romero.

Además, esas páginas digitales fraudulentas pueden ser generadas con IA, lo que le confiere una apariencia "muy similar" a la aplicación real y dificulta la detección del engaño por parte del ciudadano promedio.

También se ha incrementado la práctica de fraude conocida como 'phishing': el envío de mensajes que tienen en objetivo de que la víctima comparta alguna información confidencial y que se hacen pasar por sitios confiables y oficiales para no levantar sospechas.

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Detrás de los fraudes en la red, el experto apuntó que puede haber organizaciones criminales que diseñan herramientas para robar información al usuario, así como delincuentes que actúan en solitario de forma menos sofisticada pero "igual de efectiva".

De hecho, el porcentaje de éxito promedio de estos ataques en México alcanza el 27%, mientras que el coste económico para el país es de 8.000 millones de pesos (más de 460 millones de dólares)

"Entonces estamos viendo desde criptomonedas, sitios de reventa y de promociones que obviamente van a ser falsos. El atacante lo que hace es esperar al momento idóneo para atacar a grupos de población más vulnerables", denunció Romero.

Además, advirtió de que México es el segundo país "más atacado" de Latinoamérica solo por detrás de Brasil.

En este contexto, las autoridades mexicanas llevan varios meses con una campaña de recomendaciones a la ciudadanía para evitar que caigan en estafas durante el torneo deportivo. EFE

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