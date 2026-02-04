Agencias

El Consejo de Seguridad condena los "atroces y cobardes" ataques de separatistas baluches en Pakistán

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han condenado este martes los "atroces y cobardes" ataques efectuados la semana pasada por separatistas baluches en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, que han provocado la muerte de al menos una treintena de civiles.

El grupo de 15 países ha condenado de forma "enérgica" este "reprensible" atentado coordinado en una docena de puntos de la citada provincia, en un comunicado difundido por su presidente, el británico James Kariuki, en el que han denunciado que entre las víctimas civiles había "cinco mujeres y tres niños".

"Los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su más sentido pésame y sus condolencias a las familias de las víctimas y al Gobierno y al pueblo de Pakistán, y desearon una pronta y completa recuperación a los heridos", ha agregado tras un ataque reivindicado por el Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB) --una guerrilla que lleva décadas levantada en armas contra las autoridades paquistaníes, que ha incrementado el ritmo de sus operaciones desde que los talibán volvieran a asumir el control de la vecina Afganistán en 2021, y que Islamabad vincula tanto con Kabul como con Nueva Delhi--.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha insistido en que "el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales" y en este sentido ha subrayado la necesidad de que sus "organizadores, financiadores y patrocinadores (...) rindan cuentas y sean llevados ante la justicia".

Por otra parte, han instado a "todos" los Estados miembros del organismo multilateral a que cooperen "activamente" con el Ejecutivo paquistaní para la captura de los responsables, en línea con los compromisos adquiridos en virtud del Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

