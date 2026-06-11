Cepeda busca apoyo en Medellín, uno de los principales bastiones de De la Espriella

Bogotá, 10 jun (EFE).- El candidato presidencial colombiano de izquierdas Iván Cepeda llamó este miércoles desde Medellín a derrotar en las urnas a su rival ultraderechista Abelardo De la Espriella, al visitar una de las ciudades donde el candidato de derecha logró sus mejores resultados en la primera vuelta electoral.

Decenas de simpatizantes recibieron a Cepeda en la capital del departamento de Antioquia (noroeste) para acompañarlo en una de sus últimas jornadas de campaña, aunque su llegada al aeropuerto también estuvo marcada por algunos gritos de rechazo de ciudadanos, según muestran videos difundidos en redes sociales.

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Durante un acto político, el candidato del partido oficialista Pacto Histórico defendió la movilización ciudadana y aseguró que su sector ha demostrado que "el pueblo tiene derecho a la movilización y a exigirle a los gobernantes que le cumplan sus compromisos".

Cepeda aseguró además que los dirigentes políticos deben gobernar obedeciendo a los ciudadanos y reivindicó las políticas ambientales impulsadas durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Por ello llamó a sus seguidores a preparar la segunda vuelta presidencial y a realizar una "organización meticulosa de cada voto" para "triunfar en democracia en las urnas y derrotar la mentira, la violencia, el clasismo" y lo que denominó la "conciencia apátrida" de De la Espriella y de la extrema derecha colombiana.

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La visita tiene una fuerte carga simbólica porque Medellín fue una de las ciudades donde De la Espriella obtuvo sus resultados más contundentes en la primera vuelta del pasado 31 de mayo.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria logró allí 676.358 votos, equivalentes al 55,09 % de la votación, mientras que Cepeda obtuvo 300.729 sufragios (24,49 %), una diferencia de más de 30 puntos porcentuales.

Los dos candidatos se disputarán la Presidencia de Colombia en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio. De la Espriella fue el más votado en la primera ronda con 10,3 millones de sufragios (43,78 %), mientras que Cepeda obtuvo 9,7 millones (40,98 %). EFE

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(foto)