Países andinos buscan impulsar un "cielo único" para mejorar la conectividad aérea

Quito, 10 jun (EFE).- Autoridades de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú analizaron este miércoles una propuesta para avanzar hacia un "cielo único" andino que permita mejorar la conectividad aérea regional, reducir costes y facilitar la movilidad de personas entre los países de la Comunidad Andina (CAN).

La iniciativa se abordó durante el IV Foro Andino de Transporte Aéreo 'Cielos Andinos', celebrado en Quito, donde representantes gubernamentales, organismos internacionales y actores de la industria aeronáutica debatieron una hoja de ruta para modernizar la regulación y aumentar la competitividad del sector.

PUBLICIDAD

El viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Alejandro Dávalos, señaló que la propuesta busca "construir un mercado subregional integrado que reduzca costos, mejore la conectividad, facilite el tránsito de personas y fortalezca la integración económica, turística y cultural de nuestros países", afirmó.

El secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, recordó que en 2024 los aeropuertos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú movilizaron 40 millones de pasajeros internacionales, de los cuales 6,47 millones viajaron entre los propios países andinos, una cifra equivalente al 16,2 % del tráfico internacional total de la subregión.

PUBLICIDAD

"Si bien es una cifra que viene mejorando, todavía se puede hacer más para promover la conectividad entre los países andinos", señaló Gutiérrez. EFE