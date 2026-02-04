Detenida la amiga y el novio de una menor por grabar y difundir un vídeo manteniendo relaciones con él

La información sobre una menor relatando la presión que experimentó para mantener relaciones sexuales con su novio y la implicación de una amiga en la situación se incorporó al proceso de investigación judicial después de que la madre de la víctima presentó una denuncia en la Comisaría de Torrelavega. Según consignó la Policía Nacional este miércoles, los hechos motivaron la apertura de una causa relacionada con delitos de agresión sexual, corrupción de menores y revelación de secretos, con dos adolescentes detenidos: la amiga y el novio de la víctima.

De acuerdo con los datos recogidos por la Policía y publicados por varios medios, la denuncia inicial se interpuso el 16 de enero. La madre de la afectada informó que varias progenitoras de alumnas del mismo centro educativo le comunicaron la circulación entre las estudiantes de un vídeo donde su hija aparecía con su novio en una situación de intimidad sexual. La Policía Nacional detalló que el material audiovisual se grabó sin el consentimiento de la adolescente, supuestamente por parte de una amiga, cuando los tres menores estaban en el domicilio del joven.

En la investigación, la Policía estableció que la grabación se realizó en un entorno privado, concretamente en la vivienda del novio de la víctima. Tras filmar las imágenes, la autora del vídeo mostró el contenido a otras alumnas del centro educativo. Además, amenazó a las compañeras que vieron el vídeo para que no divulgaran lo que había sucedido. Según el relato policial, la amiga implicada llegó a advertir a las testigos con agresiones físicas si informaban a alguien sobre los hechos.

Durante las averiguaciones, la joven víctima comunicó a sus compañeras que accedió a las relaciones sexuales por la presión que ejercieron tanto su novio como la amiga. La Policía inspeccionó el vídeo y verificó que la menor solicitó que cesaran las acciones en varias ocasiones, aunque sus peticiones fueron ignoradas por los otros dos menores presentes, tal como reportó la Policía Nacional.

Asimismo, las autoridades informaron que, tras identificar a los posibles autores, ambos adolescentes fueron arrestados y trasladados a disposición de la Fiscalía de Menores, que dictaminó su puesta en libertad y entrega a sus progenitores. Quedaron vinculados a las pesquisas por la comisión de delitos graves de carácter sexual y contra la intimidad.

La denuncia y el posterior proceso de investigación movilizaron a la comunidad educativa y revelaron la circulación no consentida de material audiovisual sensible entre jóvenes del centro de estudios. La Policía Nacional subrayó la importancia de la denuncia presentada por la madre, gracias a la cual se detectaron y documentaron los hechos ocurridos en el ámbito privado y escolar.

Las diligencias seguidas incluyeron el análisis forense de la grabación y la recopilación de testimonios de testigos y personas implicadas, con el objetivo de esclarecer la responsabilidad de cada uno de los adolescentes involucrados y determinar la existencia de amenazas posteriores a la difusión del vídeo. Las pesquisas, detalló la Policía, se centraron tanto en el contenido del material como en los comportamientos intimidatorios que se detectaron tras la divulgación de las imágenes.

Este caso pone en foco la problemática de la difusión no autorizada de imágenes privadas y el aumento de denuncias por este tipo de acontecimientos en entornos juveniles, con graves implicancias legales y sociales para quienes resultan responsables y para las víctimas que sufren consecuencias psicológicas y de índole personal. La actuación de los cuerpos policiales, informó la Policía Nacional, sigue conforme a los protocolos vigentes para la protección de menores y la investigación de delitos en contextos digitales y escolares.