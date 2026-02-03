Agencias

The Game Awards 2026 reconocerá a los mejores videojuegos del año el 10 de dicimebre

Guardar

The Game Awards ya mira hacia su próxima edición a finales de año, con el anuncio de la fecha de celebración: el 10 de diciembre, desde el Peaccock Theater de Los Ángeles (Estados Unidos).

La cita anual que reconoce los títulos más destacados de la industria cerró su edición de 2025 con Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive y Kepler Interactive, como gran ganador, tras recoger nueve galardones, incluido el de mejor juego.

Aunque todavía es pronto para conocer los nominados, la edición The Game Awards de 2026 ya tiene fecha de celebración, el jueves 10 de diciembre, como ha compartido su organizador y presentador, el periodista Geoff Keighley en X.

El encuentro se celebrará una vez más en el Peacock Theater de Los Ángeles, desde donde se retransmitirá en directo. Keighley ha asegurado que compartirá más detalles más adelante.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

LIV abre en Riad nueva temporada con torneos de cuatro rondas y las bajas de Koepka y Reed

Infobae

Sanidad de Gaza: Israel únicamente permitió a 12 palestinos entrar anoche a Gaza por Rafah

Sanidad de Gaza: Israel únicamente

Telefónica, Liberty e Infravia ultiman la compra de Netomnia por 2.300 millones, según el 'FT'

La operación, que podría confirmarse en los próximos días, representa el primer paso relevante para la consolidación de actores alternativos en Reino Unido y refleja la apuesta de la compañía por expandirse en sus mercados estratégicos clave

Telefónica, Liberty e Infravia ultiman

Saúl Craviotto: "La motivación es un amplificador de aptitudes, pero creo mucho en la disciplina"

El deportista catalán comparte cómo la constancia, el trabajo duro y las decisiones personales marcan el camino hacia la élite, mientras reflexiona sobre su futuro profesional y el impacto transformador de su reciente travesía en Groenlandia

Saúl Craviotto: "La motivación es

Elon Musk promovió el contenido explícito con la IA de Grok para ganar usuarios en X

Elon Musk promovió el contenido