The Game Awards 2026 reconocerá a los mejores videojuegos del año el 10 de dicimebre

The Game Awards ya mira hacia su próxima edición a finales de año, con el anuncio de la fecha de celebración: el 10 de diciembre, desde el Peaccock Theater de Los Ángeles (Estados Unidos).

La cita anual que reconoce los títulos más destacados de la industria cerró su edición de 2025 con Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive y Kepler Interactive, como gran ganador, tras recoger nueve galardones, incluido el de mejor juego.

Aunque todavía es pronto para conocer los nominados, la edición The Game Awards de 2026 ya tiene fecha de celebración, el jueves 10 de diciembre, como ha compartido su organizador y presentador, el periodista Geoff Keighley en X.

El encuentro se celebrará una vez más en el Peacock Theater de Los Ángeles, desde donde se retransmitirá en directo. Keighley ha asegurado que compartirá más detalles más adelante.