Tamara Falcó, la primera en conocer a su nueva sobrina, hija de Ana Boyer, en el hospital

La familia de Isabel Preysler está de enhorabuena, ya que este 4 de mayo han dado la bienvenida al nuevo y deseado miembro, el cuarto hijo en común de Ana Boyer y Fernando Verdasco, y la primera niña para la pareja tras sus pequeños Miguel (7), Mateo (5), y Martín (2).

La benjamina de 'la reina de corazones', que reside junto al extenista y sus niños en Doha desde 2017, regresó a Madrid hace una semana para afrontar la recta final de su embarazo en casa y dar a luz en el mismo hospital en el que vinieron al mundo sus tres hijos mayores -el Ruber Internacional de la capital-, y tal y como ha revelado la revista ¡Hola! en exclusiva, ha sido este lunes cuando la socialité se ha convertido en madre de una niña cuyo nombre se desconoce por el momento.

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Presumiendo de la maravillosa relación que mantienen, y recién llegada de una escapada a Verona con Íñigo Onieva en el Puente de Mayo, Tamara Falcó ha sido la primera en acudir al centro médico para visitar a su hermana Ana tras el parto y conocer a su nueva sobrina, que a buen seguro no tardará en convertirse en la 'reina' de la casa y en la mejor compañera de juegos para sus tres hermanitos.

A última hora de la noche la marquesa de Griñón abandonaba el hospital conduciendo su propio coche con una sonrisa aunque, teniendo en cuenta que los papás todavía no se han pronunciado sobre la llegada de su primera hija en común, tampoco ella ha querido hacer declaraciones a la prensa y ha preferido no desvelar cómo se encuentran ni la mamá ni la recién nacida.

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Tamara está de enhorabuena por partida doble, ya que a la recién estrenada maternidad de su hermana Ana se suma la boda de su cuñada Alejandra Onieva -hermana de Íñigo- con Jesse Williams, actor de 'Anatomía de Grey'. Un 'sí quiero' en secreto al que solo han acudido sus familiares más cercanos que se ha celebrado en Estados Unidos después de más de un año de discreta relación.