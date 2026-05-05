Mueren cuatro personas en un ataque del Ejército de Rusia contra Poltava, en Ucrania

Al menos cuatro personas han muerto este martes y más de 30 han resultado heridas en un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Poltava (centro-este), según han denunciado las autoridades de Ucrania.
El gobernador de Poltava, Vitali Diakivnich, ha indicado que "hasta el momento se han confirmado cuatro muertos", mientras que "otras 31 personas han resultado heridas de diversa gravedad". "Condolencias a los familiares y amigos", ha subrayado en un mensaje en redes sociales.
Así, ha especificado que las fuerzas rusas han lanzado misiles y drones contra la provincia, causando daños en "una empresa industrial" y dejando sin suministro de gas a cerca de 3.500 personas. Además, se han registrado daños en infraestructura ferroviaria en la zona.
La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que Rusia ha lanzado once misiles balísticos y 164 drones contra el país y ha asegurado que un misil y 149 aparatos han sido interceptados. Sin embargo, ha confirmado impactos de misiles de drones en catorce puntos del país.
