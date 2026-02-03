SEMEDLAB considera "muy bajo" el riesgo de afectación del virus Nipah en España

El 14 de enero se registraron en el estado de Bengala Occidental, India, dos casos confirmados de infección por el virus Nipah en trabajadoras sanitarias, según reportaron autoridades de aquel país y recogió la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB). Uno de los casos permanece hasta el momento en estado crítico, mientras que ambos presentaron manifestaciones clínicas severas. Tras esta notificación, SEMEDLAB ha reiterado, siguiendo el análisis de su Comisión de Microbiología, que la probabilidad de que la enfermedad se introduzca y propague en España es "muy baja", tal como publicó el medio especializado.

De acuerdo con SEMEDLAB, no se han identificado reservorios naturales del virus Nipah en España, no existen antecedentes de casos autóctonos ni importados, y las condiciones epidemiológicas necesarias para una transmisión sostenida no se presentan en Europa. La sociedad ha fundamentado su evaluación señalando que la transmisión del patógeno requiere factores que no se encuentran en el contexto europeo y, por tanto, coincide con el criterio expresado recientemente por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). El organismo europeo manifestó que la llegada del virus Nipah al continente resulta improbable.

Según divulgó SEMEDLAB, el virus Nipah pertenece al género Henipavirus de la familia Paramyxoviridae y fue identificado por primera vez en 1998. Su material genético consta de una cadena sencilla de ARN de polaridad negativa. El reservorio natural conocido lo constituyen los murciélagos frugívoros del género Pteropus. La transmisión a los seres humanos puede ocurrir a través del contacto directo con secreciones de animales infectados, por la ingesta de alimentos contaminados o, en contextos específicos, a partir del contagio de persona a persona.

Respecto a la sintomatología, SEMEDLAB detalló que el inicio de la enfermedad se manifiesta habitualmente con fiebre, dolor de cabeza y malestar general. No obstante, la evolución clínica puede ser rápida hacia cuadros graves de encefalitis aguda y síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). Las complicaciones registradas incluyen convulsiones, compromiso del estado de conciencia e insuficiencia respiratoria. El espectro de complicaciones puede abarcar encefalitis intensa, miocarditis, inestabilidad hemodinámica y SDRA. La tasa de mortalidad vinculada a la infección muestra una elevada variabilidad según el brote y el entorno, informó la Comisión de Microbiología de SEMEDLAB.

Ante la ausencia de vacunas o de tratamientos antivirales específicos aprobados para esta enfermedad, las estrategias de control recomendadas por SEMEDLAB giran en torno a la identificación precoz de casos, el aislamiento de las personas infectadas y el seguimiento cercano de los contactos potenciales. El medio también citó la inclusión del virus Nipah en la lista de patógenos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para investigación, desarrollo de estrategias, vigilancia epidemiológica y preparación ante enfermedades emergentes.

La aparición de estos casos en India constituyó los primeros desde 2007 en la región y reactivó la alerta internacional por posibles brotes, aunque, según reiteró SEMEDLAB, la situación en España se mantiene bajo seguimiento epidemiológico y con estrategia de comunicación a las autoridades sanitarias de acuerdo con los protocolos vigentes. La OMS mantiene la recomendación de continuar los esfuerzos en investigación y alerta global respecto a este agente infeccioso, el cual considera una amenaza potencial para la salud pública, detalló SEMEDLAB.