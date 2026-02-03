Agencias

Planas reitera que Mercosur será "bueno" porque creará oportunidades para el sector agroalimentario

El titular de Agricultura, Luis Planas, afirmó ante el Senado que el pacto UE-Mercosur impulsará las exportaciones y protegerá productos clave, defendiendo que el país obtendrá ventajas comerciales seguras gracias a garantías y salvaguardias establecidas

El ministro Luis Planas sostuvo en su intervención ante el Pleno del Senado que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur permite a España exportar el 93% de los productos agroalimentarios sin aranceles, lo que considera una oportunidad para potenciar el sector y obtener ventajas comerciales seguras. Según detalló el medio, Planas también enfatizó las garantías de protección incluidas en el pacto, como las cláusulas de salvaguardia y la preservación de las Denominaciones de Origen (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), que, a su juicio, aseguran un marco beneficioso para los productores españoles.

De acuerdo con la información publicada, Planas manifestó ante los senadores que acuerdos comerciales como el de Mercosur, y los paralelos con India, Indonesia y México, representan oportunidades para el sector agroalimentario nacional. “Somos una potencia agroalimentaria y nada tenemos que temer a este respecto”, afirmó el titular de Agricultura según consignó el medio, defendiendo el enfoque de apertura de mercados y de competencia global que impulsa el Ejecutivo.

El acuerdo con Mercosur, explicó el ministro durante la sesión, incluye una variedad de garantías para atender posibles impactos negativos, así como mecanismos de salvaguardia específicos. Están previstas medidas de reacción rápida ante eventuales disturbios en el mercado interno, destinadas a proteger a los productores afectados y a mantener el equilibrio del sector. Estas cláusulas buscan responder a inquietudes previas expresadas por sectores agrícolas y ganaderos, que reclamaban la protección ante una mayor competencia de productos de países del Mercosur.

Según incidió Planas y reportó el medio, la protección de denominaciones registradas como DOP e IGP garantiza que los productos españoles reconocidos internacionalmente no sufrirán competencia desleal ni imitaciones en los mercados suramericanos, lo que refuerza su posición en el comercio global. Esta defensa de los distintivos de calidad también fue señalada como una pieza fundamental del acuerdo por parte del ministro frente a las inquietudes planteadas por algunos grupos políticos durante el debate parlamentario.

Durante la intervención, Planas rechazó que el sector agroalimentario se use como “moneda de cambio” en las negociaciones comerciales. Aseguró que España, gracias al marco acordado, podrá aprovechar las oportunidades en el acceso a los mercados, con la garantía de una defensa eficaz de los intereses nacionales. Según sus palabras dadas a conocer por el medio, “tenemos oportunidades y garantías, oportunidades de exportar muchos productos que realmente tienen una oportunidad de mercado y garantías respecto de la protección”.

El ministro consideró que el balance general del acuerdo solo puede ser positivo para España, refiriéndose tanto a los beneficios para los exportadores como a la tranquilidad que ofrecen las salvaguardias y sistemas de protección incluidos en el pacto. Recordó durante su intervención recogida por el medio que, para el Gobierno, el debate principal sobre Mercosur debe centrarse en las ventajas comerciales y las oportunidades para el sector productivo, y no en supuestas amenazas a su competitividad.

Planas concluyó que el acuerdo entre la UE y Mercosur permitirá reforzar la posición de España en la cadena agroalimentaria internacional, ampliar mercados para productores y garantizar la protección de las marcas de calidad nacionales. Destacó que los términos pactados aseguran una competencia leal y protecciones regulatorias suficientes para equilibrar los intereses del sector, tal como informó el medio.

