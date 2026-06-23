Tornado daña unas 100 casas, además de coches y líneas eléctricas en los Urales, en Rusia

Moscú, 23 jun (EFE).- Un tornado dañó cerca de cien casas, 32 de las cuales quedaron totalmente destruidas, en la región rusa de Sverdlovsk, en los Urales, según informó hoy el Ministerio de Emergencias de Rusia, citado por la agencia TASS.

La entidad señaló que un total de 99 viviendas recibieron daños de diversa magnitud.

Además, fueron dañados 25 automóviles y 15 líneas eléctricas. Un total de 16 personas resultaron heridas, una de las cuales tuvo que ser hospitalizada.

El tornado, que azotó especialmente la localidad de Kushva en la noche del lunes, obligó a las autoridades a imponer el régimen de emergencia y habilitar un refugio temporal para 50 personas.

En esta localidad no hay electricidad y solo la infraestructura crítica está conectada a líneas de reserva. Las autoridades prometen restablecer el suministro eléctrico para la noche del martes.

En las redes sociales rusas se publican fotos y vídeos de automóviles aplastados por troncos de árboles, bomberos evacuando a heridos y gasolineras devastadas por el tornado.EFE